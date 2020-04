Coronavírus: Governo de Minas tem queda de arrecadação de R$1,15 bi em abril

Na foto, secretário de fazenda Gustavo Barbosa (foto: Rede Minas/ Reprodução)

anunciou, em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, a queda de arrecadação de, aproximadamente, R$1,15 bi no mês de abril. "Isso mostra que estamos, efetivamente, em processo de", disse o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa.Isso porque, de acordo com ele, as previsões com relação a arrecadação se confirmaram e, até o dia 13 de abril, houve a(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)."O IPVA é menos impactante em função de ser o final do pagamento. Mas, de qualquer maneira, é uma receita relevante", acrescentou o secretario de fazenda.Os principais setores que apresentaram perda em arrecadação, de acordo com o secretário, foram:. "Esses foram os principais segmentos que tivemos uma queda significativa", acrescenta.O secretário Gustavo Barbosa ainda explica que é monitorada, diariamente, aentre empresas e notas fiscais do consumidor. O número de emissões também apresentou queda."Isso traz informações relacionadas ao comportamento econômico. E, mais uma vez, ratificando o nosso entendimento, os dois estão próximos de 30% de queda", disse. Ou seja, a emissão de notas fiscais entre empresas teve queda de, aproximadamente, 26% e a de notas fiscais de consumidores caiu em 28%.A autoridade disse que, neste mês de abril, o Estado teve uma receita extraordinária de precatórias de R$781 milhões. E foi isso que permitiu que fosse possível pagar parte dos salários dos servidores do poder excecutivo e ajudou a "mitigar"a deficiência."Essa receita não ocorrerá em maio, ou seja, teremos mais problemas ainda", acrescentou. O Governo de Minas espera a aprovação federal do repasse quanto a recomposição do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)."Essa é a maneira mais rápida e direta de entrar recurso. Enquanto não ocorrer, estado tem problema de deficit bastante elevado", disse o secretário de fazenda.