PSDB: Troca na Saúde é um movimento temerário do presidente Jair Bolsonaro

Em nota, o PSDB disse na tarde desta quinta-feira, 16, que a troca de comando no Ministério da Saúde é um movimento temerário do presidente Jair Bolsonaro, no momento em que o País parece estar ingressando na fase na crítica da pandemia.



"O fundamental agora é perseverar nas políticas de distanciamento social, consideradas até o momento as melhores iniciativas identificadas por todo o mundo para enfrentar o novo coronavírus - mesmo que sejam medidas combatidas pelo próprio presidente", diz o partido no texto.