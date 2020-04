Câmara cobra resultado de exames de Bolsonaro

Brasília – A Câmara dos Deputados enviou à Presidência da República requerimento cobrando a divulgação dos resultados dos testes para o coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O governo federal tem 30 dias para tornar os laudos públicos. Se não cumprir o prazo, o secretário-geral do Palácio do Planalto, ministro Jorge Oliveira, poderá responder por crime de responsabilidade, conforme determina a Constituição. Acatado pela Mesa Diretora do Parlamento, encabeçada pelo presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), o documento foi apresentado pelo deputado federal mineiro Rogério Correia (PT).





“O Brasil precisa da verdade. O presidente foi infectado? Por se tratar do presidente e este ser o mandatário maior da República, é fundamental que esta informação seja de domínio público”, disse o parlamentar, ao apresentar o requerimento.





Bolsonaro fez os exames em março, após viajar aos Estados Unidos. À época, o presidente disse que havia testado negativo. Ao todo, mais de 20 integrantes da comitiva que esteve em solo estadunidense foram diagnosticados com a infecção.





Projetos

A COVID-19 levou os deputados a apresentarem projetos de lei isentando de impostos os produtos usados na prevenção ou combate à doença. O objetivo é baixar o preço de itens como sabão, álcool em gel e equipamentos de ventilação artificial. Uma destas propostas é o PL 1107/20, do deputado Diego Andrade (PSD-MG), que isenta de todos os tributos federais o desenvolvimento, a fabricação e a entrega de respiradores e equipamentos de saúde. “Neste momento, a cadeia de produção deve ser voltada para o fornecimento adicional de respiradores”, disse Andrade.





Outro projeto (PL 1.115/20), do deputado Fred Cosa (Patriota-MG), isenta de impostos federais os insumos, medicamentos e equipamentos necessários à prevenção e combate ao coronavírus. “A redução de preços facilitará a expansão necessária do nosso sistema de saúde”, disse Costa. Ainda na mesma linha, o deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ) propôs o PL 1.131/20, que desonera de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, itens de limpeza pessoal como sabão, lenços e toalhas de mão. “A restrição do acesso a esses produtos, além de contribuir para a proliferação da pandemia, pode resultar no esgotamento de todo o sistema público de saúde”, disse Calero.





O deputado Miguel Lombardi (PL-SP) optou por utilizar a desoneração tributária em outra área: proposta apresentada por ele (PLP 41/20) concede isenção de tributos federais, por 180 dias, a entidades de assistência social, como as Apaes e as associações comunitárias. “Um dos setores que mais vai sofrer os impactos causados pela pandemia é a assistência social. Justamente aquela que tem como missão o serviço aos que mais precisam”, disse.