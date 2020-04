Aprovado o 'orçamento de guerra'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comandou a sessão virtual de votação da PEC do orçamento (foto: LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO)

Brasília – O Senado aprovou em primeiro turno, por 58 votos a 21, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria o chamado "orçamento de guerra", destinado exclusivamente às ações de combate à pandemia de coronavírus. A PEC já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas, quando a votação da PEC for concluída no Senado, o texto retornará à Câmara. Isso porque o relator no Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), modificou alguns pontos do texto aprovado pelos deputados.





O objetivo da PEC é separar do Orçamento-Geral da União os gastos emergenciais para conter os danos causados pela COVID-19 no Brasil. Na prática, o objetivo é não gerar impacto fiscal em momento de desaceleração da economia. O texto aprovado autoriza o governo a gastar recursos, desde que destinados ao combate à pandemia, sem as "amarras" do orçamento regular.





Uma dessas "amarras" é a chamada “regra de ouro”, que está na Constituição e proíbe o governo de contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários.





Quando a PEC começar a vigorar, o governo poderá adotar processos simplificados de compras, contratação de pessoal, execução de obras e serviços, "que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes". A proposta também prevê que o "orçamento de guerra" não precisará seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).





O relatório de Anastasia determina que os gastos do "orçamento de guerra" serão avaliados separadamente. Com isso, o presidente da República terá de enviar, 30 dias depois do encerramento de cada bimestre, um relatório contendo a prestação de contas específica das ações de enfrentamento da pandemia. Este prazo já existe na execução orçamentária convencional. O relatório estabelece também que o governo terá de publicar, até 15 dias após a PEC entrar em vigor, as regras para o relatório bimestral.





Calamidade

A proposta autoriza o Banco Central, durante o estado de calamidade pública, a comprar e a vender títulos públicos e ações privadas de empresas, nos mercados secundários local e internacional. O decreto de calamidade vale até 31 de dezembro. A possibilidade criada pela proposta permitirá, conforme o BC, a injeção de recursos em empresas que enfrentam dificuldades financeiras durante a crise do coronavírus uma vez que o Banco Central poderá comprar títulos das empresas e empresar esses ativos a elas sem precisar passar pelo sistema bancário. Conforme a PEC, o BC poderá negociar os títulos públicos, emitidos pelo Tesouro Nacional.





No mercado secundário, investidores negociam entre si as ações, sem a participação da empresa emissora dos ativos. Uma empresa pode abrir capital e vender ações no mercado primário. A Bolsa de Valores é um tipo de mercado primário. Nela, a própria empresa negocia as ações que emitiu com possíveis investidores. O parecer, todavia, restringe os tipo de ações privadas que poderão ser compradas e vendidas pelo Banco Central.