Estados têm autonomia

Brasília – O Supremo Tribunal Federal) reafirmou ontem o poder de governadores e prefeitos para determinar medidas restritivas durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão estabelece também que estados e municípios podem definir as atividades que serão suspensas e os serviços que não serão interrompidos. A decisão é revés para o presidente Jair Bolsonaro, que vinha criticando a autonomia de governadores e prefeitos.





No processo apresentado ao Supremo, a Advocacia-Geral da União alegou que as medidas de governadores e prefeitos não poderiam afetar serviços considerados essenciais pelo governo federal. Mas o argumento foi rejeitado pelos ministros do Supremo, que reafirmaram que estados e municípios têm o poder de definir os serviços atingidos por decretos pelos governos locais.





O julgamento analisou a medida provisória que concentrava no governo federal o poder de decisão sobre medidas como isolamento, e restrição de locomoção em rodovias, portos e aeroportos e interdição de serviços essenciais. O PDT, autor da ação, sustentou que o governo federal restringiu o poder de governadores e prefeitos para atuar contra a epidemia ao editar a medida provisória.



De forma unânime, os nove ministros que participaram do julgamento defenderam a atribuição de estados e municípios para decretar medidas de interesse local. Votaram Marco Aurélio Mello, relator do processo, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, presidente do tribunal. O ministro Luís Roberto Barroso não participou do julgamento pois se declarou suspeito por motivos pessoais. O ministro Celso de Mello, afastado por questões de saúde, também não participou da sessão.





A maioria dos ministros defendeu que o governo federal só pode classificar como "essenciais" atividades de interesse nacional, e que governadores e prefeitos podem definir quais são as atividades essenciais que não podem ser alvo de restrição no âmbito de seus estados e municípios. Ao defender seu voto, Alexandre de Moraes citou a intenção declarada pelo presidente Jair Bolsonaro de editar decreto ordenando a reabertura de todo o comércio. Segundo ele, prefeitos e governadores têm o poder de determinar quais atividades devem ser suspensas no combate à epidemia.





Sem restrições

O ministro Edson Fachin defendeu que estados e municípios podem, inclusive, estabelecer quais são as atividades essenciais, aquelas atividades que não sofrem restrições de funcionamento durante a crise. Ele afirmou que a atuação do governo federal deve seguir parâmetros, inclusive, internacionais. “As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente”, afirmou.





Para a ministra Rosa Weber, é possível que sejam editadas medidas diferentes e até mais rígidas de controle do coronavírus diante das realidades de cada local, respeitando o princípio da proporcionalidade. Em março, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, concedeu liminar (decisão provisória) para reforçar que e União, estados e municípios têm competência para legislar sobre medidas de saúde.





O presidente do STF, Dias Toffoli, comandou a abertura da primeira sessão plenária da corte por meio de videoconferência. Ele manifestou a solidariedade do Poder Judiciário aos familiares e amigos das vítimas do novo coronavírus. Ele fez também um agradecimento aos profissionais das mais diversas áreas de atuação que estão trabalhando incansavelmente na prestação de serviços essenciais à sociedade durante a pandemia e na busca de soluções científicas para enfrentar o vírus.