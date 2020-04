Mandetta resiste e segura secretário

Balançando no cargo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recusou o pedido de demissão do secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. Com isso, o epidemiologista, que na manhã de ontem havia apresentado a intenção de deixar o cargo, continua na pasta. Mandetta abriu a entrevista coletiva diária com o anúncio da permanência de Wanderson. "Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e vamos sair do ministério juntos", declarou o ministro, cuja demissão é estudada há semanas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Pela manhã, Wanderson de Oliveira chegou a enviar mensagem de despedida a colegas de ministério. Mandetta, porém, o convenceu a permanecer no cargo. "Hoje, teve muito ruído por causa do Wanderson, por conta de toda essa ambiência. O Wanderson já mandou lá (uma mensagem) para o setor dele falando que ia sair. Aquilo chegou para mim e eu já falei que não aceito. O Wanderson continua, está aqui. Acabou esse assunto. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Por isso, fiz questão de vir até aqui nesta coletiva de hoje", disse Mandetta.





A permanência de Wanderson de Oliveira, porém, pode não durar muito, já que Mandetta segue ameaçado de demissão. Ao passar a palavra para o colega durante a entrevista, o próprio ministro, risonho, disse: “Estamos aqui todos juntos e misturados ainda, mais um pouco".





O pedido de demissão de Wanderson se deveu, em especial, às discordâncias em relação ao posicionamento de Bolsonaro no combate ao novo coronavírus no Brasil. Assim como Mandetta, o secretário segue recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e recomenda isolamento social mais abrangente, que inclua a maioria das pessoas, com o objetivo de evitar mortes e sobrecarga no sistema de saúde. Já o presidente, com o propósito de reduzir danos econômicos, defende o chamado “isolamento vertical”, em que apenas aqueles que estão em grupos de risco devem ficar em casa.





Confiança

Mandetta disse esperar que seu sucessor tenha a confiança de Bolsonaro e condições de trabalho. Em reunião com deputados da comissão que acompanha a crise do coronavírus, o ministro relatou que deve ficar no cargo por pouco tempo. Ele contou aos parlamentares que entende que já há decisão do presidente para demiti-lo. "O importante é que, seja lá quem o presidente colocar no ministério, que ele confie e dê as condições para que a pessoa consiga trabalhar com a ciência e para que a sociedade possa, junto com governadores e prefeitos, tomar as melhores decisões".





Mandetta ainda citou o nome do deputado federal Osmar Terra (MDB), que tem uma relação próxima ao governo, para exemplificar que há opiniões divergentes sobre como cuidar da pandemia no Brasil. "É uma coisa que acontece: existe claramente uma posição. Não é o presidente, existem outras pessoas, tenho ex-secretários de Saúde que verbalizam diariamente que acham que caminho é outro, o tal do Osmar Terra, todo dia ele fala", acrescentou o ministro.





Para Mandetta, Bolsonaro deixa claro que quer outra visão para o ministério, e que a forma como ele e seus secretários estão trabalhando é a partir de dados científicos. "Não é que eu seja contra o presidente ou o presidente seja contra mim. São visões diferentes do mesmo problema. Se tivesse uma visão única seria muito fácil de solucionar. Ele [presidente] claramente externa que quer outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde.





Cotados para assumir





Com a possibilidade de demissão de Mandetta, o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo, está sendo cotado para assumir o comando, mesmo que de forma temporária, até que o presidente decida por um nome definitivo. Gabbardo vem se alinhando nos últimos dias ao pensamento do chefe do Executivo. Durante apresentações técnicas sobre a pandemia de coronavírus, o secretário tem repelido pedidos para que a equipe da pasta critique os atos do presidente Jair Bolsonaro, que vem contrariando normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), e de Mandetta, que defendem o isolamento social.





Entre os cotados estão médicos de fora da pasta e o número 2 do ministério, João Gabbardo. Médico e ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, o secretário-executivo chegou à pasta por indicação de Osmar Terra, seu conterrâneo. Com o passar do tempo, Gabbardo ganhou a confiança de Mandetta. Dentro do ministério, corre que a relação entre Mandetta e Gabbardo é conflituosa. Mas o secretário é visto como perfil smais técnico do que Terra e menos resistente à vontade do governo. Seria uma solução mediana para tentar conter a resposta das instituições a saída do atual ministro.





Um dos médicos sugeridos a Bolsonaro é Claudio Lottenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele conta com apoio de Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação Social da Presidência, cujo pai também é médico do hospital paulista. Bolsonaro tem simpatia também pelo cardiologista Otávio Berwanger, que, no início do mês, participou de reunião com um grupo de médicos no Palácio do Planalto. Ele é diretor da organização de pesquisa acadêmica do Einstein e coordenador de estudos epidemiológicos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Outro nome que voltou a circular no Planalto é do empresário e médico do Rio de Janeiro Nelson Teich, que durante a campanha presidencial, em 2018, chegou a se reunir com Bolsonaro e foi cotado para ocupar o Ministério da Saúde.





Novo recorde de casos





Brasília – O Brasil bateu recorde de casos confirmados do novo coronavírus em um dia. De acordo com a atualização dos números divulgada pelo Ministério da Saúde, foram registrados 3.058 casos de infecção pelo novo coronavírus, totalizando 28.320. O número de mortes em 24 horas foi de 204, totalizando 1.736 óbitos em todo o país. O aumento no número de casos foi de 12% em relação ao dia de anteontem, quando foram contabilizados 25.262, e de 27% em relação a segunda-feira, quando o balanço do Ministério da Saúde indicava 22.169 pessoas infectadas.





Já o número de óbitos subiu 13% em relação a ontem, quando o país contabilizava 1.532 mortes. Na comparação com segunda-feira, quando eram 1.223 óbitos, representou uma elevação de 42%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de entrevista coletiva ao lado de outros representantes da pasta para falar sobre as ações de enfrentamento à COVID-19 e detalhar os dados sobre a doença no país.





BOLSONARO O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nas redes sociais dados que apontam o Brasil abaixo de nações europeias no número de mortes por milhão de habitantes, causado pela infecção. O material foi postado durante a coletiva diária concedida pelo ministro Mandetta, para atualizar o avanço do coronavírus no Brasil.





O post de Bolsonaro diz que, enquanto o Brasil tem sete mortes a cada milhão de habitantes, Espanha e Itália têm para o mesmo número de cidadãos, 388 e 348 óbitos, respectivamente. A publicação, que tem como fonte o Gabinete de Crise do Palácio do Planalto diz, ainda, que a Bélgica, com 359 por milhões de habitantes, a Alemanha (41) e a Inglaterra (179), estão acima do Brasil.