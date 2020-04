Dois governadores têm COVID-19

Os governadores do Rio, Wilson Witzel, e do Pará, Helder Barbalho, confirmaram diagnóstico positivo para a doença e estão em isolamento (foto: FOTOS: CAROLINA ANTUNES/PR)





Rio de Janeiro – Um dia depois de prorrogar para 30 de abril a validade de uma série de medidas restritivas que a população deve acatar no enfrentamento da COVID-19, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, informou que testou positivo para o novo coronavírus. Em seu perfil no Twitter, ele afirmou que não se sentia bem desde a última sexta-feira e, a partir de então, realizou o exame comprobatório.





“Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Graças a Deus estou bem”, disse Witzel sobre os sintomas que sentiu. Ele também afirmou que seguirá trabalhando no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mantendo as restrições e seguindo todas as recomendações médicas. E fez um apelo para que a população siga com o isolamento social. “Peço mais uma vez que fiquem em casa. Como estão vendo, a doença não escolhe ninguém. O contágio é rápido.”





O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também confirmou que foi infectado. Ele divulgou vídeo nas redes sociais anunciando a contaminação. “Parte da minha equipe deu positivo para o coronavírus. Fui aconselhado a fazer. Meu teste deu positivo. Mas quero tranquilizar a população, estou superbem, estou assintomático. Tenho trabalhado desde sexta-feira em casa. Quero aproveitar para pedir, fiquem em casa. Esse vírus é extremamente contagioso, não escolhe idade, não escolhe classe social. Todo mundo pode pegar”, afirmou Barbalho, que disse estar em isolamento.