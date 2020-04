Maia: é preciso cortar salário de servidores

''Todos aqueles com salários maiores nos três poderes vão ter de compreender e dar uma contribuição'' - Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados (foto: MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender cortes nos salários do funcionalismo público para fazer frente à pandemia do novo coronavírus. A fala de Maia, no entanto, ainda não ganhou eco entre parlamentares e outras esferas do poder. Embora tenham sido apresentados ao Congresso Nacional projetos que tratem de redução dos vencimentos dos servidores federais, não há sinais de que os textos serão votados em caráter de urgência. Apesar de já ter defendido abertamente a redução, ele acredita que o esforço deve ser feito também pelo Executivo e pelo Judiciário, e não apenas pelo Legislativo.





Para Maia, os três poderes, embora tenham atuação independente, precisam chegar a um acordo para a aprovação de medidas com esse teor. “Os poderes são independentes. Não dá para fazer demagogia. Mas acho que esse debate é importante e ele virá. Todos aqueles com salários maiores nos três poderes, em algum momento vão ter de compreender e dar uma contribuição”, disse ele.





Maia tem debatido, junto ao Ministério da Economia, a formatação de uma proposta alternativa de congelamento dos salários por dois a três anos. “Se o governo encaminhar a proposta de congelamento de salários, ela vai ter um debate rápido na Câmara. Mas é preciso, também, que o Executivo encaminhe as propostas para trabalharmos juntos com as bancadas de todos os partidos”, pontuou.



Governo do estado descarta redução





Em Minas Gerais, o governo do estado não sinaliza cortes nos vencimentos ou congelamento dos valores pagos. Na semana passada, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou o depósito da primeira parcela do salário dos servidores para hoje. Ontem, o secretário municipal de Fazenda de Belo Horizonte, Fuad Jorge Noman Filho, garantiu que a queda na arrecadação, estimada em, aproximadamente, R$ 1 bilhão, não deve causar impacto nos ganhos dos servidores da capital. “O país vive maior redução de atividade econômica. O efeito nas nossas contas é muito severo. Estamos monitorando diariamente com muito cuidado”, disse.





Já a Assembleia Legislativa também assegura a manutenção dos vencimentos integrais de seus colaboradores. No que tange aos salários dos deputados estaduais, a Casa aponta que a opção por abrir mão dos pagamentos mensais — de forma total ou parcial — é definida individualmente pelos parlamentares. Eles podem escolher, ainda, receber valor correspondente a um salário mínimo — fixado, atualmente, em R$ 1.045.





Considerando-se que tal medida é definida previamente por cada parlamentar, tão logo empossado, não existe qualquer previsão legal para que essa definição seja imposta por outros meios, não cabendo à Mesa Diretora interferir nesta questão”, aponta, em nota, o Parlamento mineiro.





A Câmara Municipal de Belo Horizonte, assim como a Assembleia, também não recebeu projetos sobre redução do que é recebido por vereadores e servidores. O Legislativo municipal tem feito levantamentos para tentar enxugar as despesas da Casa sem que haja desabastecimento dos insumos necessários ao funcionamento essencial.





Sem previsão no Judiciário





O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) não tem estudos para a redução dos salários. Em nota, o órgão disse que, se alguma emenda constitucional do tipo for aprovada, a medida será cumprida. O TJMG, no entanto, suspendeu viagens e, por consequência, o pagamento das diárias. Ainda segundo o tribunal, como 100% das unidades judiciárias adotaram o trabalho remoto — plantões presenciais têm sido feitos em localidades onde tal expediente é essencial —, há economia nas despesas de manutenção.





O Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), por sua vez, está em compasso de espera. Possíveis cortes serão considerados apenas após a regulamentação, por parte do governo estadual, da Medida Provisória 936/2020. Editada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a MP libera a redução dos salários mediante diminuição proporcional das jornadas de trabalho e, ainda, a suspensão do contrato de trabalho por meio de acordo individual entre empregado e empregador. “O Tribunal de Contas está em permanente contato com as outras cortes de Contas do país, assim como com os três poderes do estado de Minas Gerais, para analisar os impactos da medida provisória”, diz posicionamento do TCE-MG. (GP)