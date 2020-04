Mais 105 mortes no país

Depois de crítica a Bolsonaro no domingo, Mandetta não participou da entrevista conduzida por técnicos do Ministério da Saúde ontem (foto: EDU ANDRADE/FATORPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Brasília – O Ministério da Saúde informou que subiu para 1.328 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Foram 105 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Até domingo, eram 1.223. No total, são 23.430 casos oficiais no país, com 1.261 diagnósticos de domingo para ontem. A taxa de letalidade — que compara os casos já confirmados no Brasil com a incidência de mortes — é de 5,7%. São Paulo concentra o maior número de casos (8.895) e de mortes (608). Em seguida estão Rio de Janeiro (188), Pernambuco (102), Ceará (91), Amazonas (71), Maranhão (27), Santa Catarina (24), Minas Gerais (23), Bahia (22), Rio Grande do Norte (17), Rio Grande do Sul (16), Distrito Federal (15), Pará (15), Espírito Santo (14), Goiás (15), Paraíba (13), Piauí (8), Amapá (5), Sergipe (4), Mato Grosso do Sul (4), Mato Grosso (4), Alagoas (3), Acre (3) e Roraima (3), e Rondônia (2). Tocantins é o único estado onde ainda não houve morte.





No perfil das vítimas, 58,9% eram homens e 41,1%, mulheres. Do total, 74% tinham acima de 60 anos e 75% apresentavam algum fator de risco, como cardiopatia, pneumopatia, diabetes e doenças neurológicas.





Já os casos confirmados nas últimas 24 horas totalizaram 1.261, menos do que ontem, quando foram 1.442. No coeficiente de incidência (número de casos por 1 milhão de habitantes), Amazonas lidera (303), seguido por Amapá (281), Distrito Federal (209), Ceará (196), São Paulo (192) e Rio de Janeiro (186). Todas essas unidades da Federação estão mais de 50% acima da média nacional (111), na categoria de “emergência” de acordo com a escala do MS.





As capitais com maior incidência são Fortaleza (573), São Paulo (518), Manaus e entorno (482), Macapá (391) e Florianópolis (345). Na consideração por área de saúde, ganha destaque também na área central, no Amapá, com índice de 348, além de Rio Negro e Solimões, no Amazonas, com 305. As hospitalizações por COVID-19 totalizaram 4.926. No entanto, ainda há 31.605 pessoas internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em investigação, dependendo de testes para averiguar se são casos de infecção por novo coronavírus ou não.

A entrevista coletiva diária do Ministério da Saúde de ontem não contou com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Em entrevista no domingo, ele afirmou que a população brasileira não sabe se segue a orientação dele ou do presidente Jair Bolsonaro, que tem defendido a flexibilização do isolamento social. A coletiva foi conduzida pelo secretário-executivo do ministério, João Gabbardo dos Reis, acompanhado do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, e do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos, Denizar Vianna.





Moro alerta para excessos





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse ontem que é preciso tomar cuidado com exageros cometidos por autoridades para punir as pessoas que descumprirem medidas de isolamento social para combater o novo coronavírus (covid-19). Segundo ele, a prisão deve ser usada somente em último caso. Para Moro, as autoridades sanitárias e policiais devem optar pelo diálogo e orientar as pessoas a cumprir as medidas.





“As pessoas têm que seguir as orientações necessárias para debelar essa pandemia e nós temos que tomar cuidado com exageros, com atos que possam representar alguma espécie de abuso”, disse. Moro também afirmou que o ministério não usa mecanismos de geolocalização para monitorar pessoas que foram colocadas em isolamento por apresentarem sintomas da doença.





O monitoramento de celulares é utilizado por alguns estados para verificar se a população está cumprido as medidas de isolamento social. “É algo que temos que nos preocupar e evitar que o combate à epidemia possa gerar abalos em outras áreas com consequências imprevisíveis, mas isso [monitoramento] não tem sido feito pelo governo federal”, garantiu.





No mês passado, os ministérios da Saúde e da Justiça publicaram portaria disciplinando providências compulsórias e a responsabilização das pessoas que não cumprirem essas medidas determinadas pelo poder público para prevenir e conter o avanço da COVID-19.





Indígenas e quilombolas





Já a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse que o governo vai destinar R$ 4,7 bilhões em diversas ações de proteção aos povos tradicionais – como indígenas, quilombolas e ciganos. Desses R$ 4,7 bilhões, R$ 3,2 bilhões estão relacionados à transferência de renda de R$ 600 para famílias de povos tradicionais que estão inscritas no programa Bolsa-Família. Há previsão de R$ 1,5 bilhão em compras de cestas básicas, kits de higiene e reforço alimentar.





Damares mencionou ainda R$ 23 milhões para investimento em ações de prevenção e atendimento à saúde. Não foi detalhado como os suprimentos de alimentação e higiene serão distribuídos aos estados, nem em qual prazo isso será executado.



Aprovada ajuda a estados





Brasília - A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto principal do projeto de compensação a estados e municípios, um "seguro-receita", pela queda na arrecadação causada pela pandemia, no valor de R$ 80 bilhões. O projeto foi modificado para evitar "excessos", mas ao mesmo tempo dar fôlego aos entes federativos no combate à COVID-19 e seus efeitos, além de prever aditamentos contratuais com bancos públicos federais e permitir a não execução de garantias de empréstimos junto ao Banco do Brasil pela União quando a data de vencimento não for honrada.





O substitutivo aprovado prevê que a União entregará, entre maio e outubro deste ano, auxílio financeiro para compensar as perdas com o ICMS e o ISS. A ajuda, correspondente à diferença nominal, quando negativa, entre a arrecadação desses tributos de cada ente entre abril e setembro deste ano e o que foi recolhido no exercício anterior, precisa ser destinada ao combate dos impactos da pandemia.

De autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), o projeto autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal a celebrar termos aditivos para refinanciar operações de crédito junto a estados, Distrito Federal e municípios até o fim do exercício financeiro de 2020. Também suspende dívidas dos entes junto a esses bancos.