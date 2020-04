Farmácias reabastecidas em BH

Drogarias esperam aumento da venda de hidroxicloroquina e cloroquina









Usada no tratamento de malária e artrite, a hidroxicloroquina e a cloroquina começam a ser reabastecidas nas principais redes de farmácias de Belo Horizonte quando a demanda ainda é pequena. Depois que o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, defendeu nas redes sociais o uso da composição no tratamento para pacientes do coronavírus, os estabelecimentos já esperam aumento na procura do medicamento nos próximos dias.





A droga começou a faltar nas prateleiras das farmácias de todo o Brasil depois que pesquisas nos Estados Unidos, na China e na França apontaram que a composição apresentou bons resultados contra a COVID-19. Há 20 dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enquadrou os medicamentos no grupo de controle especial, com exigência de receita de 30 dias e venda e seis caixas (180 compromidos), no máximo. A medida surgiu para que as farmácias fizessem um estoque para pacientes de outras doenças e para que o remédios deixassem de serem adquiridos sem necessidade ou sem informação.





“Não foi nada comentado ou cientificamente provado que a cloroquina fizesse efeito em pacientes do coronavírus. Mas a própria Anvisa está restringindo o uso desses medicamentos para que as pessoas possam tomá-lo da forma certa”, ressalta a farmacêutica Cláudia Ramos, que trabalha numa importante rede de farmácias de Belo Horizonte. Coincidentemente, o estabelecimento havia recebido ontem uma grande remessa do remédios.





Em outra farmácia, o medicamento estava em falta, com promessa de reabastecer o estoque nos próximos dias. Na visão do gerente Deivison da Silva, os laboratórios estavam com dificuldade para atender ao mercado há poucos dias: “Consegui com muito custo para um cliente uma caixa, mas foi um sofrimento. Os distribuidores não estavam tendo o medicamento. O laboratório produz de acordo com a demanda no mercado. Se existe uma procura, automaticamente ela foge do controle do laboratório. Pegou de surpresa”.





A hidroxicloroquina e a cloroquina podem ser encontradas na capital por preços que variam de R$ 82,50 a R$ 89,30. Já o genérico custa de R$ 55 a R$ 59,80 no mercado. O medicamento é contraindicado em pacientes com lesões na retina ocular pré-existentes. “É um medicamento que aumenta a prescrição médica. Antes, era liberado e causava efeitos adversos, como cegueira”, afirma o farmacêutico Matheus Ribeiro, que disse que o estoque do remédio foi renovado há vários dias.





No Brasil, não existem muitos fabricantes de cloroquina e a hidroxicloroquina. De acordo com a Anvisa, os laboratórios licenciados a produzir a cloroquina são a Cristália Indústria Farmacêutica, o Laboratório do Exército Brasileiro e a Fiocruz. Já a hidroxicloroquina são produzidas pelas empresas Sanofi Farmacêutica, EMS, APSEN e Medley.





No mês passado, o governo de Minas recolheu de várias farmácias a hidroxicloroquina, cumprindo um decreto emitido pelo governador Romeu Zema (Novo), que autorizou a retirada de itens essenciais no tratamento de coronavírus. A intenção era justamente controlar o uso dos medicamentos, garantindo tratamentos aos pacientes de lupus, e também já pensando na possibilidade de usá-los nos hospitais para os casos de COVID-19.





PROCURA





O Laboratório Apsen diz que há já tem maior demanda. "Em março, registramos aumento na procura pelo Reunquinol. A empresa tem monitorado de perto esse movimento e vem colaborando com autoridades de saúde pública, inclusive está disposta a fazer doações para o tratamento da COVID-19”, afirmou em nota. Segundo o laboratório, seu parque industrial tem capacidade de quadruplicar a produção. “É importante frisar que a fabricação depende de matéria-prima importada. Em esforço junto ao governo indiano, estamos negociando a disponibilização dos insumos que já haviam sido negociados antes da proibição e esperamos receber os produtos o mais breve possível”, afirmou. Sobre os estoques de Reuquinol, o Apsen informou que mantém contato com o Ministério da Saúde e demais órgãos para informação periódicas sobre a fabricação do medicamento.