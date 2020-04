Bolsonaro é alvo de mais um panelaço em novo pronunciamento em rede nacional

O presidente Jair Bolsonaro foi, de novo, alvo de panelaços pelo País, ao fazer mais um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão nesta quarta-feira, 8. Mais cedo, Bolsonaro havia afirmado, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Rede Band, que "não está na hora de tentar derrubar presidente", mas que os panelaços "fazem parte da democracia".



Em São Paulo, houve registro de atos contra o presidente ao menos no Panamby, Vila Andrade, Paraíso, Itaim-Bibi, Jardim Europa e Saúde, na zona sul, Bela Vista, no Centro, e Perdizes e Pompeia, na zona oeste.



No Grande ABC (SP), moradores de São Caetano do Sul também se manifestaram das com panelas das janelas e varandas. Também aconteceram protestos em Santos, no litoral de São Paulo.



Em Brasília, moradores da Asas Norte e Sul também aderiram à manifestação. Na Asa Sul, foram ouvidos gritos de "Fora, Bolsonaro" e "Viva o SUS", em referência ao Sistema Único de Saúde (SUS). Na Asa Norte, manifestantes cantavam a música Admirável Gado Novo, do cantor e compositor Zé Ramalho. Teve panelaço também em Águas Claras, cidade-satélite do Distrito Federal.



Outras cidades também registraram manifestações, com relatos e imagens postados no Twitter, como Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Rio, entre outras.