Crianças carentes terão bolsa merenda

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou a criação da bolsa merenda para crianças de famílias que vivem em situação de extrema pobreza – que têm renda de até R$ 89 por mês. "Com a crise do novo coronavírus, milhões de crianças deixaram de frequentar as escolas, e para boa parte dessas crianças as escolas eram um dos principais locais de alimentação", disse o governador. Com as escolas fechadas, cerca de 380 mil crianças de famílias que vivem na extrema pobreza com renda inferior a R$ 89 por mês não terão como se alimentar adequadamente.

"Essas crianças, a partir de agora, vão receber a bolsa merenda. Trata-se de cartão para cada criança. Ela terá o direito a R$ 50 mensais para poder compensar a perda da merenda que fazia na escola", acrescentou o governador. Ele afima que esse valor vai minimizar os sofrimentos dessas famílias, "que são as mais impactadas por uma crise como esta." Para viabilizar o projeto, foi disponibilizado parte do orçamento do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). "Foi necessário o remanejamento do orçamento do MPMG", explicou o procurador-geral, Antônio Sérgio Tonet. O MPMG vai direcionar cerca de R$ 31 milhões para arcar com a criação do bolsa merenda, que deve se estender por quatro meses. A secretária de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, explicou que, dos R$ 50, o estado vai arcar com R$ 30 e o MP com R$ 20. Ela faz um apelo para que empresas privadas ajudem o estado a ampliar o número de crianças que serão atendidas. "Essas que têm a renda um pouco superior, mas continuam na linha de extrema pobreza", aponta.