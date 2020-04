"Vamos recrutar profissionais de saúde"

Há exatamente um mês, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou o primeiro caso do novo coronavírus em Minas. Segundo dados divulgados ontem pelo governo, o número saltou para 559 infectados e 49.652 suspeitas. São 11 mortes e 100 em investigação. Em meio ao avanço da COVID-19, o governador Romeu Zema (Novo) defende a manutenção das medidas de isolamento social, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que concentra mais da metade dos casos: “Não é ainda o momento de flexibilizar”, declarou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas. Como contraponto, porém, ele disse entender que as medidas de isolamento não devem ser as mesmas em todas as cidades mineiras, porque “há regiões que não tiveram casos”. A decisão de ampliar o isolamento ou flexibilizá-lo, segundo o governador, é dos prefeitos: “Eu tenho que acatar”. Entre as ações para combater o coronavírus no estado, Zema prometeu contratar profissionais de saúde e, se necessário, convocar ao menos metade dos mil médicos militares da reserva.





No fim de semana, o EM mostrou muitas imagens com a Lagoa da Pampulha e outros lugares lotados. O senhor está preocupado com isso?

Sim. É um direito das pessoas dar uma caminhada, mas evitem ir a esses locais que têm aglomeração. Quem sabe no seu próprio bairro, no seu quarteirão, para que não ocorra esse risco de contágio. Muita gente, inclusive, tem que fazer caminhada por recomendação médica, alguém que sofre de pressão alta. Às vezes, a pessoa não consegue fazer em casa. Todas as academias estão fechadas. Então, precisamos viabilizar, mas todos irem para o mesmo local é muito ruim.





Já é possível falar em flexibilização das medidas de confinamento?

Ainda não. A subnotificação Brasil afora não é exclusividade de Minas. Em São Paulo, tem fila muito maior que a nossa, apesar de ser um estado mais populoso e com estrutura melhor. Mas não é ainda o momento de flexibilizar, principalmente na região metropolitana, onde estão concentrados mais de 60% dos casos. Muitos prefeitos liberaram as atividades, tomando os devidos cuidados. Lembrando que isso é atribuição do prefeito. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo estado de calamidade pública, o prefeito tem total autonomia para barrar ou autorizar qualquer atividade. Eu tenho que acatar o que o prefeito faz.





Muitos países só conseguiram enfrentar a pandemia com a testagem maciça da população. Por que o estado não tenta isso? Isso é possível?

Na teoria, sim. Na prática, não. Por dois motivos: primeiro que não se consegue comprar em quantidade. Segundo, o teste, mesmo o que o governo esteja disponibilizando, tem uma chance, uma incidência muito grande de teste falso (erro): pessoas positivas que dão negativo e vice-versa. O teste que realmente é efetivo estaria quase fora do alcance, pois custaria R$ 90 ou mais. Para o estado comprar milhões de testes, nós que não estamos conseguindo pagar o funcionalismo em dia, seria totalmente inviável.





O senhor anunciou recentemente a recuperação de respiradores mecânicos quebrados. Como está esse processo?

Fizemos a busca desses equipamentos na sexta-feira. Foi a primeira leva. Esse processo continua ainda esta semana. A posição que tenho é que conseguimos recolher 62 aparelhos, entre aparelhos estragados, inativos ou sem necessidade naquela unidade de saúde ou hospital. Estamos analisando agora o que é possível recuperar. Com certeza, a maior parte vai ser recuperada.





Há uma disputa mundial pela compra de equipamentos de proteção individual (EPIs). Como está a situação dos hospitais de Minas?

Estamos, sim, adquirindo equipamentos de proteção indivi- dual. Inclusive, direcionamos centenas de presidiários para produzir alguns deles, principalmente a máscara.





O senhor pretende contratar mais profissionais de saúde para o combate ao coronavírus?

Sim. Em breve, vamos divulgar, principalmente pelas redes sociais, um processo de recrutamento. Mas vale lembrar que temos mais de mil médicos militares na reserva. Se falarmos em chamar a metade, já teríamos 500 médicos que poderiam ser chamados. Mas além de médicos, vamos precisar de enfermeiras e outros profissionais também.





Os profissionais de saúde do estado estão em boas condições de segurança e trabalho?

Não. Eu te diria que houve e talvez ainda ocorra falta de EPIs. Minas e o Brasil não estavam preparados, mas estamos correndo atrás da compra desses equipamentos.





Na segunda-feira, por pouco o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta não foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Qual sua análise desse caso?

Tenho visto o ministro Mandetta conduzindo muito bem a questão do combate ao coronavírus. Ele virou figura totalmente pública, proeminente nesses últimos dias. Parece-me que isso pode ter incomodado o presidente. Mas vejo que foi apenas durante um momento, durante alguma questão. Graças a Deus, foi bem encaminhado. No momento em que se tem uma tempestade como essa, não é hora de trocar o comandante do navio. Se o ministro está conduzindo bem, é questão de ter bom senso e mantê-lo pelo menos até a tempestade passar.





Mandetta orienta um isolamento social mais abrangente e Bolsonaro defende que apenas pessoas dos grupos de risco devem ficar em casa. O senhor aprova a postura do presidente?

O presidente tem as opiniões dele. Nós, até hoje, mesmo entre os especialistas em pandemias, temos opiniões divergentes. Como leigo, não gosto de fazer julgamentos, porque até especialistas divergem. E o que dizer de mim, leigo? Estou tomando uma medida por questão de segurança, para preservar a população. Mas quem sabe daqui a um ano alguém pode dizer que tomamos a medida inadequada? Por vias de segurança, estou sendo conservador.





Servidores públicos estão preocupados com o salário, que já era um drama antes mesmo da pandemia. Trabalhadores da segurança e da saúde receberão nesta quinta-feira. E os demais?

O estado, num mês normal, tinha sempre arrecadação que se repetia de janeiro a dezembro. Havia uma repetição. Nos últimos 15, 20 dias, assistimos a uma situação totalmente imprevisível. A média diária de arrecadação caiu drasticamente. Com isso, passamos a não ter condição de pre- ver. Mas quero deixar claro ao funcionalismo que meu trabalho está focado em fazer este pagamento o quanto antes.

Não estamos deixando de pagar por uma decisão deliberada. É porque, infelizmente, o recurso não existe. Nos últimos 20 dias, a situação se tornou imprevisível. Peço desculpas. Quinta-feira, pagaremos o pessoal da saúde e da segurança. Estamos acompanhando a arre- cadação. Assim que for possível, daremos uma data.





É cogitada pelo governo a possibilidade de redução salarial dos servidores públicos?

Não temos essa atribuição. Estava para ser votada uma lei que permitiria a redução de carga horária e salários, mas a informação que chegou é de que ela não foi aprovada no Congresso.





O estado tem compromisso com os municípios de repassar verbas acordadas judicialmente uma dívida que foi parcelada em 33 vezes. O pagamento será mantido normalmente?

Vale lembrar que pagamos, conforme reza o acordo, janeiro, fevereiro e março. Queremos continuar pagando. Como esse pagamento é no último dia do mês, vai depender na nossa arrecadação também. Este mês é totalmente imprevisível.





O estado ainda conta com o dinheiro da venda dos créditos do nióbio pela Codemig ou isso está descartado?

Não está descartada, mas o mercado financeiro está praticamente paralisado. Nós tivemos a infelicidade de a operação ter sido lançada exatamente neste momento em que o mercado ficou parado. Já estamos conversando em Brasília com bancos oficiais para que eles assumam essa operação. Já que o mercado está parado, e é uma operação que dá resultado a quem fizer, comprar os títulos e papéis. Por que não um banco oficial fazer isso?





O que o governo planeja para a educação, já que o calendário está momentaneamente paralisado por causa da COVID-19?

Estamos privilegiando a questão de o aluno não ficar sem estudar. Vamos concluir em breve o projeto para que todo aluno tenha acesso ao conteúdo, para que possa estudar por internet ou pegando o material na escola. As professoras farão esse acompanhamento. Mesmo a distância, o aluno vai aprender, porque não sabemos se essa situação vai perdurar por mais um, dois ou três meses.





Após um mês desde o primeiro caso detectado no estado, qual foi sua decisão mais difícil?

Eu diria que a decisão mais difícil foi exatamente paralisar atividades que representam o ganha-pão de muitas pessoas. Quando decidimos que os shoppings não poderiam ficar abertos e que muitos estabelecimentos comerciais deveriam fechar, o reflexo foi que muitas pessoas deixaram de ter renda. Sempre tinha alguma faxineira que ia limpar esses locais e o garçom que atendia alguém no restaurante ou no bar. Isso acabou afetando a vida de muitos. Mas, em nome de preservar a vida, você acaba tendo que exigir algum sacrifício. Espero que o governo federal implemente rapidamente essa medida de auxílio, que já anunciou, mas está tendo alguma dificuldade para operacionalizar, porque isso vai pelo menos proporcionar que as pessoas continuem se alimentando de forma adequada até que todo esse transtorno passe.