Deputados estaduais cortam verbas

Em votação remota, todos os parlamentares presentes virtualmente às votações se disseram favoráveis às propostas (foto: Daniel Protzner/ALMG/Divulgação )



Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovaram ontem um projeto que possibilita a redução temporária, em situações excepcionais, dos valores mensais das verbas indenizatórias destinadas aos 77 deputados estaduais. Os recursos são utilizados para cobrir atividades ligadas aos mandatos, como viagens, locação e manutenção de carros, consultoria e promoção de eventos. Após tramitar em regime de urgência, a proposta foi analisada em turno único pelo plenário. Também em turno único, os deputados aprovaram a criação de uma política preventiva à violência doméstica em Minas Gerais.





Assembleia justificou os cortes na verba – que, usualmente, é limitada a R$ 27 mil por gabinete – como medida de prevenção aos impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Os deputados estaduais Sargento Rodrigues (PTB) e Laura Serrano (Novo) disseram, em suas declarações de voto, que a redução deve ser de, aproximadamente, 30%.





O Projeto de Lei 1.799/2020 foi apreciado em nova sessão plenária remota, expediente adotado pelo Parlamento para evitar a disseminação da COVID-19. A ideia foi apresentada aos deputados pela Mesa Diretora da Casa, encabeçada pelo presidente Agostinho Patrus (PV). Foram 74 votos favoráveis à proposta e nenhuma manifestação contrária. “A excepcionalidade do momento atual justifica a adoção de medidas de redução de despesas no intuito de atenuar as consequências socioeconômicas e financeiras da crise”, pontua a justificativa que acompanha o texto da matéria.





Proteção

Já em relação à política contra a violência doméstica no estado, a ideia é utilizar agentes comunitários de saúde para notificar casos de agressões físicas, sexuais, psicológicas, morais e patrimoniais e, ainda, acolher e orientar, de modo humanizado, as vítimas. A tramitação da proposta foi acelerada por conta do isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus, já que as medidas de restrição social têm potencial para aumentar o número de ocorrências. Agora, após o aval, dado pelos parlamentares em turno único, o projeto segue para a sanção do governador Romeu Zema (Novo).





O Projeto de Lei 5.251/2020, cujo autor é o deputado Dr. Jean Freire (PT), prevê a divulgação permanente dos serviços de auxílio às vítimas de violência. Para acolher e orientar as cidadãs, os agentes de saúde vão passar por capacitações. A votação foi feita de modo remoto. Todos os 74 parlamentares participantes se disseram favoráveis ao projeto.





Por meio das visitas domiciliares periódicas feitas pelos agentes, eventuais casos de violência vão ser identificados e encaminhados aos órgãos competentes. O texto estabelece, ainda, que a coordenação da força-tarefa caberá à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). “É imperioso que exista um esforço coletivo para coibir a prática da violência contra as mulheres, por meio de diferentes medidas; para tanto, é preciso reunir e organizar as iniciativas”, defende, na justificativa da proposição, o Dr. Jean Freire.





O projeto foi aprovado na forma de um texto substitutivo, apresentado pela relatora Andréia de Jesus (Psol). Em seu parecer, a deputada, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mencionou que a situação de excepcionalidade acarretada pela COVID-19 fez com que a proposta ganhasse ainda mais importância.



Calamidade pública



Os deputados reconheceram, de forma unânime, o estado de calamidade pública decretado por Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Os Projetos de Resolução (PREs) têm Glaycon Franco (PV) como autor. Contagem decretou calamidade pública em 24 de março. Dois dias antes, Coronel Fabriciano havia tomado decisão semelhante. Agora, os municípios terão suspensos os prazos sobre despesas e pagamento de pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.





A relatora dos projetos de calamidade pública e, também, da redução da verba indenizatória foi a deputada Andréia de Jesus (Psol). Na semana passada, a Assembleia havia aprovado, também, o estado de calamidade pública determinado pelo governo estadual.



Corte na Câmara





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apresentou ontem uma portaria com a redução de despesas da Casa em R$ 150 milhões. O objetivo, segundo ele, é destinar esse dinheiro ao combate à COVID-19. O documento ainda não foi publicado. O texto determina o corte de R$ 43 milhões em despesa pessoal, de R$ 49 milhões em investimentos e de R$ 58 milhões em custeio operacional. A portaria foi encaminhada ao diretor-geral da Casa, Sérgio Sampaio. O documento determina a redução dos gastos com viagens nacionais e internacionais de parlamentares, servidores e colaboradores eventuais, com horas extras e adicionais noturnos. Determina também o corte de obras que não tenham sido iniciadas e a contratação de novos serviços que não sejam essenciais. A portaria barra a aquisição de equipamentos e mobiliários que não sejam essenciais e suspende eventos não relacionados à atividade do processo legislativo.