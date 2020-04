Mandetta fica e cita outro mito

Luiz Henrique Mandetta concedeu entrevista coletiva e garantiu que continua no governo federal à frente do combate ao coronavírus (foto: andrade/fator/PRess/estadão conteúdo)







Ao anunciar em entrevista coletiva, ontem à noite, que permanece à frente do Ministério da Saúde, depois de um dia inteiro de especulações sobre sua saída, Luiz Henrique Mandetta parece ter mandado um recado ao presidente Jair Bolsonaro ao citar outro mito – que não é o presidente visto do ponto de vista de seus apoiadores – e usar filosofia sobre conhecimento e ignorância citando O mito da caverna, texto do filósofo grego Platão incluído em seu livro A república, que são diálogos com Sócrates. Na metáfora platônica, um grupo de homens está retido numa caverna como prisioneiros desde a infância. O único conhecimento que têm do mundo lá fora são as sombras projetadas na parede à frente a partir de uma fogueira fora da caverna. Quem passa pelo fogo com seus movimentos produz sombras distorcidas na parede, que acabam sendo o único conhecimento do mundo que os reclusos têm.

Quando um prisioneiro consegue se libertar, ele sai da caverna e descobre o mundo real. A luz do sol ofusca sua visão e o deixa perdido. Mas, aos poucos, vai se acostumando e percebe a infinidade do mundo. Ele, então, tem duas alternativas: voltar para a caverna e libertar os demais prisioneiros, sem saber qual será a reação deles, que podem considerá-lo louco e preferir ficar onde estão; ou simplesmente ir embora e deixá-los para trás.

Na coletiva, Mandetta disse que leu o livro quando tinha 14 anos e não entendeu nada. E que no último fim de semana leu outra vez para tentar entender, mas continuou não entendendo. Na verdade, é pouco provável que não tenha entendido. Pode não ter falado diretamente, para não melindrar Bolsonaro, mas o recado estava dado: a importância da ciência, quase sempre negada pelo presidente.

Platão usa metáfora em seu texto para falar sobre educação e o acesso ao conhecimento verdadeiro. Essas são as análises feitas pelos estudiosos através dos séculos. A liberdade de cada um para sair de sua caverna de realidade distorcida para conhecer o mundo e desenvolver pensamento crítico, muito além de simples sombras. Como o prisioneiro liberto, todas as pessoas podem ser confrontadas com novas experiências e entender melhor o mundo.





“VAMOS CONTINUAR”





Depois de citar sem explicar a metáfora platônica, Mandetta disse que ficaria no cargo. “Nós vamos continuar, porque o nosso inimigo tem nome e sobrenome: é COVID-19”. Mas deixou claro que enfrenta dificuldades para combater o avanço do novo coronavírus – e que elas não estão limitadas às divergências com Bolsonaro. Ausente da habitual coletiva no Palácio do Planalto, Mandetta se mostrou incomodado com declarações e movimentos para questionar as ações de sua equipe.

“Não temos nenhuma receio da crítica construtiva. As críticas não vêm no sentido de construir, mas no sentido de trazer dificuldade”, desabafou o ministro a um aliado. Antes de reclamar sobre as dificuldades, Mandetta agradeceu aos servidores do ministério que aguardavam durante a tarde para a definição sobre o seu futuro no ministro no governo. O ministro disse ser apenas um “porta-voz”, que trabalha com equipe técnica excepcional e elogiou os funcionários do ministério. Só dá “alguns pequenos palpites”. “Quando eu deixar o ministério, vamos sair juntos”, finalizou Mandetta.

Durante toda a tarde, houve muita expectativa em relação à permanência do ministro à frente do combate da COVID-19. As especulações começaram no domingo, quando Bolsonaro afirmou em entrevista que alguns ministros viraram "estrelas" e falam "pelos cotovelos". Afirmou também que a caneta dele funciona. Sem mencionar nomes, disse que "a hora deles ainda não chegou, vai chegar".

"Ameaça não dá. O presidente tem de tomar uma decisão", afirmou Mandetta, segundo interlocutores, em telefonemas aos ministros Braga Neto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). Bolsonaro almoçou com o ex-ministro da Cidadania Osmar Terra e convocou reunião ministerial para o fim da tarde, com a presença de Mandetta. A expectativa era de que ele anunciasse a demissão, mas, segundo fontes do Palácio, Bolsonaro foi convencido pelos ministros mais próximos que não é hora de trocar Mandetta, principalmente porque ele está conduzindo bem a crise gerada pela pandemia e tem grande aprovação popular, segundo pesquisas de opinião.

Provável sucessor0 de Mandetta, Osmar Terra negou que tenha sido convidado por Bolsonaro. Ele saiu do Palácio do Planalto, no início da tarde, depois de almoçar com o presidente e participar de reunião sobre a hidroxicloroquina. Do encontro, participou também a oncologista Nise Yamagushi, defensora do uso precoce do medicamento em pacientes com COVID-19.(Com agências)