ISOLAMENTO TERÁ REDUÇÃO PARCIAL

''As medidas são temporárias, localizadas, e o governo federal está fazendo de tudo para que elas sejam minimizadas ao máximo possíve'' - Wanderson de Oliveira (C), secretário de Vigilância em Saúde do Ministério do Saúde (foto: MARCELO CASAL JÚNIOR/AGÊNCIA BRASIL)

Brasília – O Ministério da Saúde quer reduzir parcialmente o isolamento em cidades e estados com metade dos leitos e estrutura de saúde vagos. A medida, de acordo com o boletim divulgado ontem, passaria a valer na segunda-feira que vem. A partir da próxima semana, portanto, cidades com mais de 50% da capacidade de atendimento médico disponível poderiam passar do Distanciamento Social Ampliado (DSA) para uma transição ao Distanciamento Social Seletivo. O número de mortes no país subiu para 553, enquanto o de casos chegou a 12.056.





Saiba a diferença entre os dois, conformede acordo com documento do ministério: Distanciamento Social Ampliado (DSA): estratégia que não tem limitações apenas para grupos específicos – todos os setores da sociedade devem permanecer em isolamento. Distanciamento Social Seletivo (DSS): Apenas alguns grupos ficam isolados. Pessoas com menos de 60 anos e sem condições que elevam o risco de casos graves poderão circular livremente.





As cidades que não apresentarem mais de 50% dos leitos vagos, entre outros critérios médicos, deverão manter o Distanciamento Social Ampliado até a estabilização do sistema de saúde. "Hoje publicamos informações sobre o Distanciamento Social Ampliado, Distanciamento Social Seletivo, e Bloqueio Total (lockdown). As medidas são temporárias, localizadas e o governo federal está fazendo de tudo para que elas sejam minimizadas ao máximo possível", disse o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira, em entrevista a jornalistas.





A apresentação da nova estratégia ocorre após mudança de tom de Jair Bolsonaro a respeito do isolamento social. Na terça-feira, o presidente fez pronunciamento em rede nacional em que não criticou diretamente as medidas do Ministério da Saúde. No domingo, no entanto, passeou por Brasília e entrou em contato com cidadãos da cidade. A pasta e o presidente têm discordado em algumas medidas no combate ao coronavírus no Brasil.





O número de mortes e casos confirmados do novo coronavírus registrados nas últimas 24 horas voltou a subir, conforme boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. De domingo para segunda-feira, 926 casos foram confirmados e 67 óbitos registrados. Com isso, o Brasil tem oficialmente 12.056 casos confirmados e 553 mortes pela COVID-19. A taxa de letalidade também continua a subir e é de 4,6%. O Brasil é o oitavo país que tem a taxa de letalidade mais alta. O país perde para Espanha, Itália, França, Irã, Reino Unido, Bélgica e Holanda.





São Paulo segue como epicentro da pandemia com mais da metade das mortes do país (304). O estado é seguido por Rio de Janeiro (71), Pernambuco (30), Ceará (29) e Amazonas (19). Além disso, foram registradas mortes no Paraná (11), Distrito Federal (10), Santa Catarina (10), Minas Gerais (nove), Rio Grande do Norte (sete), Rio Grande do Sul (sete), Espírito Santo (seis), Goiás (cinco), Paraíba (quatro), Sergipe (quatro), Piauí (quatro), Pará (três), Maranhão (duas), Alagoas (duas), Rondônia (uma), Roraima (uma), Mato Grosso (uma) e Mato Grosso do Sul (uma).





A doença segue avançando no país. Há uma semana (30 de março), o número de mortes estava em 159. No período, a elevação do total foi de 350%. Já os casos confirmados somavam 4.579 há sete dias, o que representou avanço de 263% até o resultado ontem, com 12.056 casos. Já o número de novos casos confirmados foi de 926, menor do que em outros dias da semana passada.





