Kalil anuncia que restringirá circulação de pessoas na orla da Lagoa da Pampulha

O prefeitoanunciou, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, que Belo Horizonte terá novas medidas para. O objetivo é evitar aglomerações em meio à pandemia do novoAs medidas restritivas valerão a partir desta sexta-feira. No último domingo, a Lagoa da Pampulha, ponto turístico da capital mineira, teve intensa movimentação de pessoas , apesar da orientação do isolamento social.

Kalil anunciou novas medidas de restrição à circulação de pessoas em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Segundo Kalil, a restrição à circulação de pessoas nos 18 quilômetros da orla da Lagoa da Pampulha será feita com o auxílio da. Apenas carros poderão circular na região.“Na Pampulha, vamos fazer um plano com a BHTrans. Vai entrar só carro, porque o pessoal não entendeu que não estamos de férias e que é um ótimo dia para ficar em casa. Vamos estudar. Ainda não sei como vai ser, mas vai ser. Onde houver aglomerações, vamos tentar evitar (a circulação de pessoas)”, disse Kalil.Já a Praça da Assembleia será cercada por gradis, a exemplo do que ocorreu, na última semana, nasO prefeito afirmou que as restrições vão durar o tempo necessário e apenas os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde podem determinar o fim da quarentena. "Nós colocamos o plano em prazo indeterminado, para não ficar nessa bobagem de: 'decreta para lá, decreta para cá' Eles (especialistas) é que estão no comando, eles é que decretarão o fim da pandemia".