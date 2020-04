Coronavírus: prefeito de Nova Serrana decreta retomada das atividades econômicas

Mais uma prefeitura em Minas Gerais resolveu flexibilizarcom previsão de retomada das atividades econômicas apesar da pandemia do. A partir desta segunda-feira, passa a valer decreto do prefeito de Nova Serrana, Euzébio Rodrigues Lago (MDB), autorizando a retomada de setores da economia além dos relacionados a serviços essenciais (hospitais, segurança pública, abastecimento de alimentos e remédios).Decreto municipal liberou o funcionamento de todo o comércio, da indústria – a cidade localizada no Centro-Oeste mineiro é importantedo país-, academias, atividades religiosas, salões e barbearias, restaurantes e bares, al´[em de feiras livres.De acordo coma justificativa do do decreto, a medida se fez necessária “considerando que a paralisação total poderá gerar dificuldades econômicas tão grandes quanto as dos enfrentamento do”.O decerto do prefeito determina algumas regras para a retomada das atividades econômicas no município. Dentre elas o distanciamento interpessoal de dois metros, uso de, manutenção de locais ventilados e higienização de locais e objetos de uso comum ( maçanetas e bebedouros.O decreto municipal mantém a proibição para shows, eventos culturais, esportivos e de lazer.Nesta segunda-feira, o governador Romeu Zema (Novo) disse, em entrevista à Rádio Itatiaia, quando falou de pagamento dos salários dos servidores, que vem acompanhando a flexibilização do decreto depública, assinada por ele, recomendando o isolamento social para conter a propagação do novo cononavírus.Zema disse que o isolamento em cidades menores do estado poderia ser flexibilizado , coma retomada de suas respectivas atividades econômicas, visto que nesses locais seria mais fácil controlar as