Bolsonaro mostra insatisfação e dá aviso prévio para Mandetta

Brasília – Em meio a uma disputa e divergências com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre estratégia para combate ao novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro mandou uma série de recados na tarde de ontem. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, ele disse que “algo subiu na cabeça” de pessoas do seu governo, mas que a “hora deles vai chegar”. “A minha caneta funciona”, afirmou Bolsonaro, sem mencionar nomes.

“Algumas pessoas no meu governo, algo subiu a cabeça deles. Estão se achando. Eram pessoas normais, mas, de repente, viraram estrelas. Falam pelos cotovelos. Tem provocações. Mas a hora deles não chegou ainda não. Vai chegar a hora deles. A minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil, não é para o meu bem. Nada pessoal meu. A gente vai vencer essa”, declarou o presidente.

Bolsonaro escancarou seu descontentamento com Mandetta na última semana. O presidente disse que falta “humildade” ao ministro e, embora tenha afirmado que não pretende dispensá-lo “no meio da guerra”, ressaltou que ninguém é "indemissível" em seu governo. O protagonismo do auxiliar diante da crise envolvendo a pandemia do coronavírus já vinha incomodando o presidente há algum tempo. Questionado sobe as declarações de Bolsonaro feitas na última quinta-feira, 2, Mandetta respondeu: “Trabalho, lavoro, lavoro”, repetindo a palavra que significa “trabalho” em italiano.

No dia seguinte às declarações do chefe, Mandetta disse que continuaria no governo, afirmando que um médico não abandona o seu paciente. O incômodo de Bolsonaro não está restrito apenas à insistência de Mandetta em apoiar as quarentenas decretadas pelos estados. O presidente também está extremamente irritado com o crescimento da popularidade de seu ministro, enquanto vê sua reprovação crescer entre a população, como atestam as pesquisas desta última semana.





Governadores Bolsonaro voltou a criticar ontem as medidas de isolamento social que vêm sendo tomadas pelos estados brasileiros, como uma forma de evitar a disseminação do novo coronavírus. E insinuou que a preocupação dos governadores que adotaram essas medidas não era com a saúde da população, mas sim uma “jogada política”. “Cada um chefe de executivo querendo dizer que determinou mais medida restritiva que o outro. Como se tivessem preocupados com a vida de alguém. A gente sabe que a preocupação não é com vida. É jogada política na maioria das vezes”, disse Bolsonaro, em live realizada na frente do Palácio do Alvorada ontem.

Bolsonaro argumentou ainda que ele até pode ficar em quarentena, “mas a grande maioria do povo brasileiro não”. “Os informais, autônomos, camelôs, empregados têm que fazer alguma coisa”, afirmou. O presidente saiu do Alvorada para assistir ao hasteamento da bandeira brasileira e conversar com os religiosos que fizeram jejum no local. O jejum foi convocado pelo próprio Bolsonaro, como uma forma de oração contra o COVID-19.

“A gente tem que pregar isso, uma mensagem de paz e não de terrorismo, histeria, como foi pregado ao povo brasileiro”, disse o presidente da República, voltando a minimizar a preocupação dos governantes e do povo brasileiro com o avanço do coronavírus. Sem máscara, Bolsonaro ainda participou de uma roda de oração com os religiosos que se aglomeravam na frente do Palácio do Alvorada. “A gente vai vencer essa. Fiquei com vocês no jejum hoje. E estou feliz porque eu acredito em Deus”, disse.

No fim da oração, contudo, o presidente evitou tirar foto com todos os seguidores que estavam no local e pediram para registrar a presença de Bolsonaro na oração. Pouco antes da live ser encerrada, ele aparece explicando para uma seguidora que vai ser “esculhambado pela imprensa” por conta disso. Um grupo de evangélicos começou o dia ontem fazendo uma oração em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. O grupo faz parte da Comunidade Evangélica Projeto de Deus, de Ceilândia, no Distrito Federal.