Minas tem recorde de novos casos em um dia

Depois de registrar a semana com o maior crescimento de casos de infecção pelo novo coronavírus, conforme mostrado pelo Estado de Minas na edição de ontem, Minas Gerais computou no domingo o dia com o maior aumento de confirmações da COVID-19 desde o início da pandemia no estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 68 pessoas foram incluídas na lista dos diagnósticos, o que fez o número de vítimas da doença saltar para 498 em Minas. Se oficialmente a SES continua com seis mortes, a cidade de Montes Claros, conforme o prefeito Humberto Souto (PPS), atestou o óbito de Cláudio Manoel Ricardo, de 69 anos: a sétima vida perdida no território mineiro pela enfermidade que assusta o mundo.

Se oficialmente as mortes não aumentaram no boletim da SES, 20 novos óbitos em investigação foram incluídos no levantamento: de 64 até sábado para 84 ontem. O crescimento significativo de casos confirmados em Minas foi puxado justamente pela capital mineira, a cidade mais afetada pela pandemia até aqui. Houve aumento de 25 diagnósticos, de 234 infectados para 259.

Entre os novos casos confirmados está o de uma criança entre 1 e 9 anos. A Saúde estadual não detalha em qual cidade ela mora, no entanto. Há registro de 59 diagnósticos de pessoas entre 20 e 29; 140 na população de 30 a 39; 103 entre 40 e 49; 72 nas idades entre 50 e 59; e 112 entre os idosos, que fazem parte do grupo de risco da doença. Por sexo, a divisão fica entre 210 mulheres e 288 homens.

Além do crescimento dos casos do novo coronavírus, o último levantamento da SES traduz um incremento significativo no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Em relação a 2019, para efeito de comparação, o acréscimo é de 214%. Até a 13ª semana epidemiológica, são 1.827 internações desse tipo no estado neste ano, sendo que 1.015 (55%) aconteceram nas duas últimas semanas, clara interferência da proliferação da virose.

MONTES CLAROS A Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros (404 mil habitantes), no Norte de Minas, confirmou ontem o primeiro óbito por COVID-19 na cidade, um aposentado de 69 anos, que é também o primeiro caso confirmado da doença no município. Mas, o caso ainda não entrou nas estatísticas da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Trata-se do metalúrgico aposentado Claudio Manoel Ricardo. Ele morreu quarta-feira, no Hospital Aroldo Tourinho, onde foi internado no dia 27 de março. Recentemente, ele tinha feito uma viagem a São Paulo, de onde retornou no dia 16 de março.

O filho do idoso, o professor Claudinei dos Santos Ricardo, em entrevista ao portal G1, declarou que alertou o pai sobre os riscos do coronavírus, mas que o aposentado não levou a doença a sério, dizendo que isso era “coisa da mídia”. “Infelizmente, meu pai não levou isso a sério, ele dizia que era coisa da mídia. Quando resolveu viajar, eu o alertei para não ir e, mesmo sabendo dos riscos, ele foi porque não acreditava na doença. Meu pai era 100% saudável, não tinha problema de saúde e tinha feito um check-up recentemente”, revelou o professor, segundo o G1.

Após a confirmação do primeiro óbito (e também primeiro caso) provocado pela COVID-19 em Montes Claros, o prefeito da cidade, Humberto Souto (Cidadania), gravou um vídeo no qual enfatiza que vai manter o isolamento social no município, para impedir a propagação do coronavírus. “Eu quero reafirmar a disposição do prefeito de manter o isolamento social porque é a única maneira efetiva de se evitar a transmissão em massa dessa doença: é você ficando em casa, mantendo a distância das pessoas, preservando a vida dos seus entes queridos e a sua própria vida”, assegurou o chefe do Executivo.