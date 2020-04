Augusto Heleno chama Flávio Dino de 'alienado' e 'sonso' no Twitter

Sexta-feira, 03 Abr, Flávio Dino, Gov (?) do Maranhão creditou ao Pres Bolsonaro os 300 óbitos do Covid 19. Sempre acreditei, pelo passado histórico, que comunistas são seres alienados, sonsos, insensíveis e insensatos. Atitudes como essa confirmam esse perfil. — General Heleno (@gen_heleno) April 5, 2020

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),Augusto Heleno, criticou, na manhã deste domingo (5), a atuação dedurante a pandemia do coronavírus.Em umana sua conta oficial do Twitter, Heleno atacou diretamente o governador do, Flávio Dino."Flávio Dino, Gov do Maranhão, creditou ao Pres Bolsonaro os 300do Covid 19. Sempre, pelo passado histórico, quesão seres alienados, sonsos, insensíveis e insensatos.como essa confirmam esse perfil", escreveu