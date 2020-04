País tem 73 mortes em 24h e passa de 10 mil infectados

Divulgado dos dados foi feita por técnicos da pasta, no Planalto, sem a presença do ministro Luiz Henrique Mandetta (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)



Brasília – O balanço de ontem do Ministério da Saúde sobre a situação do novo coronavírus no país revelou que 1.222 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, já são 10.278 casos confirmados no Brasil. Quanto ao número de óbitos, a pasta registrou 73 novas mortes, que fizeram o país chegar a um total de 432.

Seguindo uma tendência dos últimos boletins epidemiológicos divulgados pelo Ministério, as novas ocorrências tanto de casos confirmados quanto de mortes voltaram a bater recorde de crescimento diário. O incremento de pessoas infectadas foi de cerca de 13,5%, enquanto o de óbitos foi de 20,3%. Como consequência, também cresceu a taxa de letalidade da Covid-19 em território nacional. A estatística, que era de 4% na sexta-feira, subiu para 4,2%.

Segundo os números da Saúde, 61,2% dos casos estão concentrados na região Sudeste: 153 no Espírito Santo, 430 em Minas Gerais, 1.246 no Rio de Janeiro e 4.466 em São Paulo. A região também é a que mais registrou mortes até o momento: 329. Dessas, 260 foram em São Paulo, estado com a maior quantidade de óbitos no país. Minas Gerais continua com seis óbitos confirmados. O estado tem 430 diagnósticos, 33 a mais que no levantamento de sexta-feira.

A região Nordeste já contabiliza ao menos 1.642 casos confirmados e 59 mortes. Na região Sul, 1.139 pessoas foram diagnosticadas com COVID-19 e 17 morreram após serem infectadas pelo novo coronavírus. Já na região Centro-Oeste, a estatística de casos confirmados chegou a 675, e a Saúde já registrou 11 mortes. Sete delas aconteceram apenas no Distrito Federal, que ainda conta com 454 contaminados, segundo a pasta. Por fim, a região Norte tem 527 infectados e 16 mortos por COVID-19.

Isolamento O ministério tem mantido a orientação de isolamento social, como determinados pelos estados. O ministro Luiz Henrique Mandetta tem insistido que a população siga as orientações locais, em detrimento do que afirma o presidente Jair Bolsonaro, que fala em temor de colapso econômico e pede reabertura do comércio e volta das pessoas às ruas. Toda a preocupação do governo, neste momento, está centrada em formas de prestar atendimento à população.

A maior preocupação do governo fica por conta dos estados do Sul do Brasil, segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, em entrevista no Palácio do Planalto, na tarde de ontem. Outra inquietação do secretário-executivo diz respeito à capacidade do sistema de saúde com a possibilidade de epidemias cruzadas, em razão dos crescimentos da dengue e das síndromes respiratórias além da COVID-19. João Gabbardo dos Reis também disse sobre a necessidade de discutir o fechamento e abertura de municípios que não registraram casos da doença. “Acho que merece uma discussão. Pode estar certo e pode não estar certo. Pode ter sido cedo demais pra isso. A gente precisa discutir isso”, afirmou.





Respiradores O secretário-executivo também disse que os 15 mil respiradores adquiridos com a China não serão distribuídos de acordo com a população dos municípios, como havia sendo feito antes pelo ministério. Segundo ele, a distribuição vai acontecer conforme a demanda dos equipamentos. A compra custou pouco mais de R$ 1 bilhão aos cofres do ministério.

Depois de uma semana na qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou publicamente algumas medidas do ministro Luiz Henrique Mandetta, o chefe do Ministério da Saúde não compareceu à entrevista coletiva ontem. Segundo as fontes da pasta presentes à ocasião, o ministro precisava descansar em meio à rotina desgastante. Os colegas, no entanto, garantiram que Mandetta estava assistindo à coletiva e estudando sobre o novo coronavírus em casa.