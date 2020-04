Casos em Minas tem recorde na semana

Gabriel Ronan e Guilherme Peixoto

Testes mostram aceleração do número de contaminados no estado, que tem 44.528 pessoas sob suspeita de COVID-19 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Desde que registrou o primeiro de infecção pelo novo coronavírus em 8 de março, Minas Gerais nunca teve uma semana com tantos diagnósticos de COVID-19 quanto à última. Entre domingo passado e ontem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) computou 280 novos casos no estado, mesmo período em que a pasta confirmou as primeiras mortes nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia e Mariana. Em novo boletim divulgado ontem, a SES informou que registra seis óbitos e 430 casos confirmados da enfermidade. Além disso, o estado tem 64 mortes em investigação e 44.528 casos suspeitos.

O aumento de casos confirmados na última semana no estado acompanha a previsão feita pelas autoridades de saúde. “A realidade vai ser essa. Todos os dias, o número de casos vai bater o recorde do dia anterior. O mesmo com os óbitos”, disse ontem, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis.

A fala de Gabbardo é ilustrada pelos números: entre 8 e 14 de março, a Saúde mineira computou os primeiros quatro casos. Na semana posterior, novos 51. Mais uma alta entre 22 e 28 de março, quando 150 diagnósticos foram incluídos no balanço. E, na semana passada, o maior acréscimo desde que a pandemia atingiu o estado: 280 novos quadros clínicos, o que representa 65% do total de pessoas com COVID-19 em Minas Gerais.

Dos 430 casos confirmados, 47 pairam sobre a população entre 20 e 29 anos, 132 entre 30 e 39, 86 entre 40 e 49 e 61 de 50 a 59 anos. Conforme o documento da SES, 93 idosos já foram infectados, o que representa 21,6% do total do estado. Há, ainda, uma criança entre 1 e 9 anos e um bebê diagnosticados, além de nove pessoas entre 10 e 19. Quanto à sexualidade, as pessoas que foram vítimas da pandemia em Minas Gerais são, em sua maioria, homens. São 249 do sexo masculino e 181 do feminino.

No recorte por cidade, as com maiores populações têm, conforme o já analisado em todo o mundo, mais casos confirmados. BH lidera o ranking de diagnósticos com folga: são 234, sendo que três pessoas morreram. Depois, vem Nova Lima, cidade localizada na Grande BH, com 32 casos. Juiz de Fora, na Zona da Mata, a quarta maior população de Minas, vem logo em seguida com 30 diagnósticos.

Dois dos seis óbitos foram registrados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma das vítimas é uma mulher de 61 anos, que morreu na quinta-feira, depois de passar pela UTI do Hospital Municipal da cidade. Consta no relatório da SES que ela sofria de doença renal crônica.

A outra vítima é um homem de 80 anos, morto em 30 de março, com histórico de doença pulmonar crônica e problemas cardiovasculares. O diagnóstico positivo para COVID-19 dos dois idosos foi confirmado por laboratórios privados e pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). O óbito dele também foi confirmado na última quinta.

Mais três óbitos foram registrados em Belo Horizonte, em Nova Lima, na Região Metropolitana, e Mariana, na Região Central. Aos 44 anos, o paciente não tinha enfermidades crônicas. As vítimas da Região Metropolitana pertenciam ao grupo de risco – uma mulher de 82 anos e um homem de 66.

Associação admite erro





A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) retificou ontem, dois dias depois da divulgação, números que indicavam um salto em mortes por insuficiência respiratória e pneumonia em Minas Gerais, na comparação entre os primeiros meses de 2019 e 2020. Os dados fazem parte do Portal da Transparência – plataforma eletrônica que reúne informações de serviços de registro de todo o país.

A entidade reconheceu, atribuindo a problemas técnicos, que divulgou dados que não correspondiam à realidade em relação a suposto aumento dos registros de óbitos por causas respiratórias em território mineiro. As estatísticas retificadas pela Arpen na manhã de ontem dão conta de que o estado registrou entre 1º de janeiro e 4 de abril deste ano 3.896 mortes por insuficiência respiratória, contra 4.069 no mesmo período de 2019. Em relação aos falecimentos por pneumonia, foram 4.672 este ano contra 4.855 no ano passado, considerado o mesmo intervalo.

Ao divulgar as estatísticas que indicavam uma equivocada elevação nos óbitos por causas respiratórias neste ano em Minas, a associação justificou que o recorte havia sido feito por se tratarem de patologias relacionadas aos aspectos mais graves da COVID-19. Com isso, a intenção seria colaborar para evitar eventual subnotificação de casos fatais da virose que se alastra pelo mundo. Na ocasião, no entanto, a entidade ponderava que apenas uma morte havia sido oficialmente registrada em certidão em 2020 tendo como causa a nova doença. Ontem, a entidade informou que esse total foi corrigido para 22.

“A Arpen-Brasil informa que, em decorrência de um problema técnico de sincronização entre a base estadual mineira e a Central Nacional, os dados apresentados inicialmente sobre os óbitos causados por insuficiência respiratória e pneumonia no estado de Minas Gerais não representavam a realidade. Tão logo a entidade teve conhecimento da situação, foram tomadas todas as medidas necessárias e os dados do estado foram revisados e corrigidos”, informou a entidade em nota, no início da tarde de ontem. A associação representa a classe dos oficiais de registro civil de todo o país, que atendem à população em todos os estados brasileiros.

Na edição de sexta-feira, reproduzindo dados divulgados pela Arpen, o Estado de Minas publicou que somavam 445 os registros por mortes por quadros respiratórios nos cartórios de Minas Gerais, entre 1º de janeiro e 2 de abril deste ano, englobando insuficiência respiratória e pneumonia. No ano passado, as estatísticas divulgadas pela mesma entidade davam conta de 46 óbitos pelas mesmas razões. Os números correspondiam à atualização do portal da transparência às 18h de quinta-feira e estavam equivocados, como admitiu ontem a Arpen.

O vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Carlos Vendramin Júnior, reconheceu o erro somente ontem. Ele afirmou que os números do estado são tabulados pelo Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil). “Por erro na plataforma do Portal da Transparência, o número de óbitos não foi inserido corretamente”, declarou Vendramin.