Faltam médicos e equipamentos

Ingrid Soares e Philipe Santos





Brasília – Boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem sobre o cenário da pandemia do novo coronavírus traça um qudro crítico da situação da saúde no país para lidar com o pico das contaminações, previsto para ocorrer entre o fim de abril e início de maio. O documento elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde afirma que a capacidade do Brasil ainda é insuficiente para dar resposta a essa fase da epidemia.

O ministério alerta que “não há escala de produção nos principais fornecedores para suprimento de kits laboratoriais para pronta entrega nos próximos 15 dias”. Além disso, afirma que há carência de profissionais de saúde capacitados para manejo de equipamentos de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória e cuidados avançados de enfermagem para lidar com pacientes graves de Covid-19.

Outro ponto frágil são os locais de atendimento a casos críticos. “Os leitos de UTI e de internação não estão devidamente estruturados e nem em número suficiente para a fase mais aguda da epidemia”, afirma o relatório. O Ministério da Saúde está buscando parceria público-privada com grandes redes de laboratórios e ampliando a capacidade dos laboratórios que estão fazendo os exames hoje.

A Rede Nacional de Laboratório é semi-automatizada, composta pelos 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens), Instituto Evandro Chagas e todas as unidades da Fundação Oswaldo Cruz, que, juntas, em carga máxima, são capazes de processar aproximadamente 6.700 testes por dia. “Para o momento mais crítico da emergência, será necessária uma ampliação para realização de 30 mil a 50 mil testes de RT-PCR por dia”, afirma o boletim.





Risco maior No boletim epidemiológico divulgado ontem, o Ministério da Saúde informa que a transmissão da COVID-19 ainda está em fase inicial em todos os estados. No entanto, o vírus pode estar em fase de aceleração descontrolada no Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas, considerando o número de doentes em relação ao total de habitantes. O relatório não informa quando essa transição pode ocorrer.

“Considerando o coeficiente de incidência nacional de 4,3 casos por 100.000 habitantes, é preocupante a situação do Distrito Federal (13,2/100 mil) e dos estados de São Paulo (9,7/100 mil), Ceará (6,8/100 mil), Rio de Janeiro e Amazonas (6,2/100 mil) que apresentam os maiores coeficientes. Nesses locais, a fase da epidemia pode estar na transição para fase de aceleração descontrolada”, diz um trecho do relatório.

Segundo a pasta, dados científicos recentes constatam que a transmissão do novo coronavírus pode ocorrer mesmo antes de o indivíduo apresentar os primeiros sinais e sintomas. Devido a essa situação, o boletim ressalta o pedido do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para uso de máscaras faciais para todos. “No entanto, diante da insuficiência de insumos, foi solicitado aos cidadãos para que produzam a sua própria máscara de tecido, com materiais disponíveis no próprio domicílio”, diz a pasta no boletim. Além das máscaras, o documento diz que o único controle possível, até o momento, é manter o isolamento social. “Esse fato, por si só, demonstra a gravidade da situação e a necessidade de manutenção das medidas de distanciamento social ampliada que foi adotada por diversos gestores estaduais e municipais”, ressalta.





Distanciamento O Ministério da Saúde diz que avalia o risco nacional como muito alto para o novo coronavírus. “Desse modo, as unidades da Federação que implementaram medidas de distanciamento social ampliado devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a promover, com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo”, destaca. (Com agências)





Bolsonaro faz apelo à Índia

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o presidente conversaram ontem com o primeiro-ministro indiano (foto: Marcos Correa/PR)



O presidente Jair Bolsonaro conversou ontem com primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e pediu o desbloqueio da exportação de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina, medicamento testado no combate ao novo coronavírus. A Índia é produtora de insumos para medicamentos e havia paralisado a exportação. O governo brasileiro fez um apelo ao país para a liberação de ao menos 31,6 toneladas de ingredientes usados na fabricação de remédios pela indústria farmacêutica no Brasil.

“Brasil e Índia continuarão grandes parceiros pós-crise do coronavírus, e não mediremos esforços na luta para salvar vidas”, disse Bolsonaro em uma publicação no Facebook, reforçando que a intenção é a produção da hidroxicloroquina. O medicamento, porém, não tem eficácia comprovada contra a doença.

Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também participou da conversa com o indiano. Pelo Twitter, Narendra Modi anunciou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e falou em união entre os dois países para combater a COVID-19.

O presidente também prometeu zerar nos próximos dias os impostos federais para o zinco e a vitamina D, produtos que estão sendo usados por portadores do novo coronavírus. Não há evidências, porém, da eficácia dessas substâncias na cura da doença. O governo já decretou isenção tributária para a importação de hidroxicloroquina e azitromicina.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem reforçado a defesa pelo uso desses medicamentos no combate à disseminação do vírus no país. Sem, porém, evidências da eficácia na doença. “Medicamentos (entre outros) que tiveram todos seus impostos zerados pelo governo federal: hidroxicloroquina e azitromicina. Outros que serão “zerados” nos próximos dias: zinco e vitamina D. Todos usados no tratamento de pacientes portadores da COVID-19”, escreveu Bolsonaro.

No caso da vitamina, embora estudos tenham apontado os benefícios para doenças respiratórias, especialistas dizem que a eficácia foi notada em pacientes que tinham um déficit muito acentuado do nutriente. Além disso, suplementos devem ser tomados com prescrição de um médico ou nutricionista, de acordo com a autoridades. Há riscos para o uso da vitamina D em excesso.