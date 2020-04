“A mão que afaga é a mesma que apedreja”, diria o poeta Augusto dos Anjos. “Em vez de dez fake news, poste apenas duas fake news por dia, faça a sua parte.” Com essas duas declarações inusitadas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, driblou mais uma vez a pressão dos jornalistas para falar sobre o possível estremecimento da sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, Bolsonaro afirmou em entrevista que o ministro está extrapolando e precisa ser mais humilde, mas não pode demiti-lo “no meio de uma guerra”.

Ontem, na entrevista coletiva diária para divulgar os novos números da COVID-19, o ministro foi questionado de novo sobre se continua no governo, apesar da aparente insatisfação de Bolsonaro com ele, e como avaliava a pesquisa DataFolha que apontou ser a sua popularidade o dobro da do presidente. Além de reafirmar que médico não abandona paciente, ele disse: “Isso é instinto (da população). É efêmero, passageiro, essa crise passa, daqui a pouco eu sou passado. A fase do desgaste vem ali na frente”, afirmou.

E completou: “A mão que afaga é a mesma que apedreja”, parodiando, sem citá-lo, o poema trágico Versos íntimos, do poeta paraibano Augusto dos Anjos (1884-1914), que morreu em Leopoldina (MG). Curiosamente, a lúgubre verve poética de Augusto dos Anjos pode ter similaridade com os tempos difíceis que ainda estão por vir no Brasil, como se população se preparasse para fugir à sina de morbidez pelo poeta.

Diz Augusto dos Anjos: “Vês! Ninguém assistiu ao formidável / Enterro de tua última quimera / Somente a Ingratidão – esta pantera / Foi tua companheira inseparável! / Acostuma-te à lama que te espera! / O Homem, que, nesta terra miserável / Mora, entre feras, sente inevitável / Necessidade de também ser fera / Toma um fósforo. Acende teu cigarro! / O beijo, amigo, é a véspera do escarro / A mão que afaga é a mesma que apedreja. / Se a alguém causa inda pena a tua chaga, / Apedreja essa mão vil que te afaga, Escarra nessa boca que te beija!”. O poema é uma síntese da obra de Augusto dos Anjos, resumida seu único livro, Eu, que fala da degeneração da carne e dos limites da condição humana.





NATAL EM CASA Mais adiante na coletiva, com a insistência da imprensa, Mandetta reafirmou: “Eu já passei Natal dentro de hospital com filho pequeno em casa e mulher esperando. O foco é no serviço”. E disse mais: “Às vezes a gente tem que fazer um procedimento duro, e a pessoa sai e fala que não foi bom, que ‘eu sarei mas a injeção foi dolorida, doeu demais’, ‘eu sarei mas a conta foi cara’. Isso é típico para nós da saúde”.

Quanto aos dias difíceis pela frente, Mandetta advertiu: “É um ato de carinho, de amor, o avô não pode puxar o neto para o colo”. A declaração foi mais um alerta para a necessidade de proteção dos idosos, uma dos principais grupos de risco da COVID-19. Para completar, o ministro também reclamou de novo das fake news, que não é possível mais responder tantas perguntas sobre mentiras divulgadas nas redes sociais. E deu essa declaração contundente ao pedir a colaboração da população: “Em vez de dez fake news, poste só duas por dia”.

Denúncia





A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) denunciou o presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional (TPI) – com sede na Haia, na Holanda, onde iniciou suas atividades em julho de 2002, processando e julgando pessoas acusadas de crimes de genocídio contra a humanidade e delitos de guerra. A ABJD justifica a denúncia alegando que o presidente comete ‘crime contra a humanidade’ ao adotar ‘atitudes irresponsáveis que, por ação ou omissão, colocam a população em risco’ diante da epidemia do coronavírus. “Se o presidente relata que a COVID-19 não é perigosa, muitos brasileiros assim o entenderão e colocar-se-ão em risco próprio, de seus familiares e de todas as pessoas com as quais tiverem contato”, diz o documento assinado pelos juristas e apresentado ao TPI.