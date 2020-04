MORTES CRESCEM 20% NO PAÍS EM 24 HORAS

Ministros deram nova entrevista coletiva e alertaram que os piores dias da epidemia serão no fim do mês e no início de maio, o que levou Mandetta a insistir para que a população fique em casa (foto: Marcelo Casal Junior/Agência Brasil)



O Brasil registra 359 mortes por COVID-19 e 9.056 pessoas diagnosticadas com a doença. Os dados estão disponibilizados na plataforma virtual no site do Ministério da Saúde e confirmados na entrevista coletiva do ministro da Saúde, Luiz Mandetta, ontem. O boletim anterior registrava 299 mortes e 7.910 casos confirmados, aumento de 20% e 15%, respectivamente. Em uma semana, os óbitos saltaram de 15 para 60. A taxa de letalidade registrada no país é de 4%. Ao contrário do boletim epidemiológico de vários outros países, o Brasil ainda não divulga o número de pessoas que se contaminaram e depois foram curadas. Atualmente, o boletim brasileiro divulga o número de mortes, contaminações e hospitalizações.

São Paulo é o estado que está em situação mais crítica, com 219 mortes e 4.048 casos da doença. O boletim anterior do ministério divulgava 188 óbitos e 3.506 casos. O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro que mais registra casos, com 47 mortes e 1.074 pessoas diagnosticadas – um aumento de 46% e 19%, respectivamente, em comparação com o boletim anterior. Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem 397 casos e seis mortes. Na quinta-feira, eram 370 casos e quatro óbitos registrados. O Espírito Santo registra 139 casos e quatro mortes – a primeira morte registrada no estado foi divulgada no boletim de ontem.

O Nordeste continua sendo a segunda região brasileira que mais concentra casos no país. Conforme a atualização do Ministério da Saúde, a região concentra 1.399 casos, 15,4% de todas as contaminações registradas no país. Como foi registrado em quase todos os boletins, o Ceará continua sendo o estado com mais pessoas contaminadas, 627 casos e 22 mortes. A Bahia, segundo estado da região com maior número de casos, tem 282 pessoas contaminadas e cinco mortes.

Por outro lado, o Piauí ainda é o estado com a maior taxa de letalidade (19%), com 21 casos e quatro mortes. Segundo Mandetta, esse número deverá cair nos próximos dias, com o aumento da distribuição de testes para as secretarias de Saúde. Além disso, o número de casos no Piauí ainda é bastante baixo, em comparação com outros estados brasileiros.

A Região Sul, terceira região mais populosa do país, também é a terceira com mais casos: 978 e 14 mortes. Entre esses números, cinco óbitos e 396 contaminações estão no Rio Grande do Sul - ontem eram cinco mortes e 334 casos de pessoas diagnosticadas com a COVID-19. O Paraná registra quatro mortes e tem 301 casos confirmados da doença. Santa Catarina tem 281 casos e cinco mortes. O Distrito Federal, que abriga a capital do país, é a unidade federativa, com a maior incidência de casos (número de casos por 100 mil pessoas). Ao todo, o DF tem 402 casos e cinco mortes e 13,2 casos por 100 mil habitantes. O Centro-Oeste, região menos populosa, mas não apresenta os menores números. Ao todo, tem 594 pessoas contaminadas e já registrou nove mortes. Na Região Norte, o Ministério da Saúde já confirmou 427 casos e nove mortes.





INFORMAÇÃO ERRADA





O Ministério da Saúde esclareceu ontem que houve erro na divulgação da morte de uma mulher de 75 anos diagnosticada com o coronavírus em Minas Gerais em 23 janeiro – e que teria sido o primeiro caso da COVID-19 no Brasil. Em entrevista coletiva, o ministro Mandetta disse que houve erro de digitação da Secretaria de Saúde de Minas. A informação havia sido divulgada pela equipe técnica da pasta, em entrevista coletiva, na quinta-feira. Mas o ministério informou que o caso é de 25 de março. Durante a entrevista coletiva na quinta-feira, os técnicos do ministério informaram que, por meio de investigação retroativa, constataram o óbito da paciente em BH em janeiro. Na verdade o primeiro caso então continua sendo o do um homem que mora em São Paulo, tem 61 anos, e que esteve na Itália. É um empresário de São Paulo, que não chegou a ser internado e conseguiu se curar da doença.





* Estagiário sob supervisão de Paulo Nogueira