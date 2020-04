Duas mortes no Triângulo

Resultado de diagnóstico positivo para COVID-19 de dois idosos foi confirmado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e por laboratórios privados (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A. PRESS)



O novo coronavírus matou seis pessoas em Minas Gerais e infectou 397. Sessenta e quatro óbitos estão sob investigação no estado. O número de casos suspeitos subiu para 41.339, alta de 2.255 em 24 horas. Os dados são do Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgados ontem.

O balanço confirma as duas mortes divulgadas na noite de quinta-feira, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma das vítimas é uma mulher de 61 anos, que morreu depois de passar pela UTI do Hospital Municipal. Consta no relatório da SES que ela sofria de doença renal crônica.

A outra é um homem de 80 anos, morto em 30 de março, em Belo Horizonte, que apresentava doença pulmonar crônica e problemas cardiovasculares. O diagnóstico positivo para COVID-19 dos dois idosos foi confirmado por laboratórios privados e pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Mais três óbitos foram registrados na capital mineira – em Nova Lima, na região metropolitana, e Mariana, na Região Central. O paciente da cidade histórica tinha 44 anos e não tinha enfermidades crônicas. As outras duas vítimas pertenciam ao grupo de risco, uma mulher de 82 anos e um homem de 66.

O boletim não inclui a morte da mulher de 75 anos de Minas Gerais, informada também na quinta-feira pelo Ministério da Saúde e revista ontem. Ela não morreu em 23 de janeiro, e sim em 23 de março. E a causa da morte foi síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Na avaliação da SES, a SRAG, pode ter sido causada por outras enfermidades.

"Segundo dados disponíveis no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe), em janeiro de 2020, houve 71 notificações de SRAG em pacientes com mais de 70 anos de idade, que podem ter sido provocadas por diversas doenças respiratórias. Diante disso, o COES Minas COVID-19 aguarda o envio das informações oficiais pelo Ministério da Saúde para que possa fazer a identificação do caso e adotar as medidas pertinentes. Tão logo essas informações sejam repassadas, atualizaremos a situação", disse o órgão por meio de nota.

Belo Horizonte segue na liderança do ranking infecções pelo novo coronavírus em Minas, com 222 casos confirmados. Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e Nova Lima, na região metropolitana, ocupam a segunda posição da lista, com 30 casos. A doença já se espalhou por 41 municípios mineiros.





Quarenta e um municípios mineiros já têm casos de COVID-19: Alfenas, Araguari, Arcos, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Boa Esperança, Bom Despacho, Campo Belo, Campos Altos, Capitólio, Carmo do Cajuru, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Esmeraldas, Extrema, Governador Valadares, Guimarânia, Ipatinga, Itabira, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Lavras, Manhuaçu, Mariana, Muriaé, Nova Lima, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Santana do Paraíso, Santo Antônio do Monte, São João del-Rei, Serra do Salitre, Sete Lagoas, Timóteo e Toledo





Grande risco de caos funerário

36 coveiros de quatro cemitérios de Belo Horizonte estão testando macacão especial para o trabalho (foto: ADÃO DE SOUZA/PBH)



Gustavo Werneck e Paulo Galvão





As cenas de horror registradas em algumas das grandes cidades do Equador, onde pessoas colocaram corpos de entes queridos nas ruas por não conseguir enterrá-los, pode se repetir no Brasil. As autoridades têm trabalhado para que isso não ocorra, mas já admitem que, dependendo da curva de crescimento de óbitos da pandemia da COVID-19, poderá haver o pior por aqui também.

“Estamos trabalhando, buscando soluções, tentando nos antecipar ao problema, mas não descartamos o colapso do serviço funerário”, informou o secretário-adjunto da Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral.

No país vizinho, com medo de contágio pelo novo coronavírus, familiares de pessoas mortas entraram em desespero. Foi preciso uma força-tarefa montada pelo Exército para recolher 150 corpos só em Guayaquil, cidade de 2,6 milhões de habitantes, a 412 quilômetros da capital, Quito. Oficialmente, 3.163 casos da doença foram registrados no Equador, com 120 mortes.

Só na província de Guayas, cuja capital é Guayaquil, são 2.243 infectados, ou 70,9% do total, com 82 óbitos. De acordo com Jorge Wated, porta-voz da Presidência equatoriana, “falhas no sistema funerário” e o toque de recolher de 15 horas imposto em todo o território nacional atrapalharam a remoção dos mortos nas casas. Vídeos divulgados em redes sociais também mostram doentes amontoados.





Proteção Segurança para quem trabalha em sepultamentos nos quatro cemitérios municipais – Consolação (Venda Nova), Bonfim, Saudade e da Paz – e uma capela-velório de Belo Horizonte. Ainda em fase de teste, 36 coveiros estão usando um modelo de macacão de proteção individual, similar ao dos médicos e considerado “um dos melhores do mercado”, de acordo com os técnicos da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, que administra os locais.

O uso de vestimentas longas, com mangas compridas, para realização dos sepultamentos durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) é uma recomendação de segurança do Ministério da Saúde e se trata “de uma medida preventiva, uma vez que esses profissionais estão mais expostos ao risco de contágio por lidar com muitas pessoas ao longo do dia”.

Em nota, a direção da fundação informa quer analisa, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, os modelos mais adequados ao trabalho dos coveiros e a disponibilidade de unidades no mercado para novas compras. “Já foram feitas encomendas também de máscaras, luvas, botas, aventais e outros equipamentos de proteção individual para funcionários dos cemitérios e de outras unidades da instituição.”

Junto à iniciativa, os funcionários administrativos dos cemitérios estão orientados a incentivar os familiares de sepultados a adotar todos os cuidados divulgados pelo Ministério da Saúde: distância de um metro entre as pessoas, manter ambientes arejados, higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel, não tocar o rosto com as mãos não higienizadass.





Mais internações por síndrome respiratória





Brasília - O crescimento do número de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil entre 15 e 29 de março indica que o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus deve ser maior do que o oficial – uma vez que os testes não foram concluídos e não há indício de um grande surto de outro vírus respiratório. E indica que não são apenas os idosos que apresentam um quadro severo. Nessas duas semanas, de 11.616 internações por SRAG relatadas no sistema InfoGripe, da Fiocruz, idosos eram a maioria: 2.830 tinham mais de 60 anos (24% do total). Mas o grupo entre 30 e 49 anos também chama a atenção. Eles representavam 15,5% do total (1.799 hospitalizados). Se forem somadas as pessoas de 50 a 59, a fatia sobe para os mesmos 24% dos mais de 60. É uma distribuição etária bastante diferente da que ocorre normalmente nas notificações de SRAG no país.

Em geral, a síndrome gripal severa sazonal, que traz sintomas como febre alta, tosse e dificuldade de respirar, atinge mais fortemente as crianças com menos de 2 anos. No ano passado, nessas mesmas duas semanas, elas respondiam por 55% dos casos de internação (1.062 de um total de 1.910 casos). Já o grupo acima de 60 anos representava apenas 9,8%. Os mais jovens, de 30 a 49 anos, ficaram menos doentes ainda: eram só 6,7% do total.

Neste ano, há um número absoluto de hospitalização dos menores de 2 anos próximo ao do ano passado: 902. Mas isso responde por só 7,8% dos casos totais, indicando uma confirmação da tendência mundial de que o coronavírus afeta menos os pequenos. "O número de casos em crianças neste ano está seguindo o padrão que já estava sendo observado desde o início do ano e em temporadas anteriores", explica o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.





SEM FAIXA ETÁRIA





Os dados totais de internações estão sendo atualizados diariamente. No balanço do Ministério da Saúde divulgado nessa quinta-feira, as duas últimas semanas já somavam mais de 14.265 internações por SRAG no Brasil, mas não foram indicadas faixas etárias. Dessas, o governo confirmou como coronavírus apenas 1.143, mas a maioria dos demais ainda não foi testada ou aguarda resultado.

As estatísticas do InfoGripe, apesar de um pouco desatualizadas, ajudam a ilustrar relatos de médicos que estão na linha de frente dos tratamentos. Eles afirmam com espanto que têm internado um número considerável de pacientes jovens, alguns deles sem nenhuma comorbidade, que desenvolvem quadros graves. Mesmo nem sempre chegando a óbito – de acordo com o ministério, 89% de 256 óbitos em decorrência da covid-19 até essa quinta tinham mais de 60 anos –, os jovens estão com síndromes gripais graves e demandando leitos hospitalares. O governo informou que 39 dos 256 não tinham nenhuma comorbidade e 23% deles tinham menos de 60 anos.

"É uma percepção coletiva de que o padrão no Brasil, pelo menos até agora, está diferente do que vimos na China ou na Itália, por exemplo", afirma a intensivista Viviane Cordeiro Veiga, coordenadora de unidade de terapia intensiva da BP (Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo). "É uma surpresa vermos jovens evoluindo a casos graves."

Alexandre Biasi, que é intensivista e pesquisador do HCor e marido de Viviane, relata um quadro semelhante. "Pelas estatísticas internacionais, não esperávamos internar pacientes de 40 anos muito graves. Mas estamos fazendo isso. Ainda não sabemos por que essa diferença. Pode ser que isso ocorra porque os primeiros casos foram mais de viajantes, que tendem a ser mais novos, e isso mude quanto mais transmissão comunitária tivermos. Devem aumentar muito os casos nas próximas semanas e pode ser que tenha um perfil diferente mais pra frente, com bem mais idosos", complementa.

A também intensivista Amanda Veiga, do Hospital Geral do Grajáu, afirmou ter recebido pacientes de 40, 45 anos, sem nenhuma outra doença, que tiveram quadros tão graves quanto o de idosos. "Essa história de que jovens não apresentam quadros graves a não ser que tenham alguma doença associada ainda é um território bem desconhecido para a gente afirmar", contou. "Por isso não concordo em acabar com a quarentena agora. Porque não sabemos. Não dá para correr o risco de pegar e esperar que seja uma forma leve", afirma a médica, que conta já ter perdido nas últimas semanas pacientes jovens e idosos com suspeita de covid-19, mas que ainda não foram confirmados com a doença.