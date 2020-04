Maia diz que 'orçamento de guerra' vai permitir injeção de até R$ 600 bilhões para enfrentar coronavírus

'Orçamento de guerra' pode ser aprovado pela Câmara nesta sexta-feira. (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Auxílio aos informais

A Câmara Federal vainesta, em dois turnos, a(PEC) que, dofiscal, osda União no combate ao. Segundo oda Câmara,(DEM-RJ), a segregação vai possibilitar que o governo aplique entreparaos efeitos da. Se receber o aval dos deputados federais, o texto segue para análise do Senado,“A aprovação do orçamento de guerra, se promulgado pelas duas Casas, vai garantir condições legais para que o governo possa. Isso significa que a PEC vai garantir as condições para que o governo, nas áreas de saúde, emprego renda e, também, em capital de giro para empresas, possa aplicar, aproximadamente, entre R$ 500 e 600 bilhões de reais”, explicou Maia.Ainda segundo o presidente da Câmara, ogerasuficientes paraos efeitos da. “O espaço aberto pela PEC, para gastar até 10% do PIB, é muito grande, que garante as condições, se o governo tiver agilidade, para que a gente tenha danos menores”, completou.

Maia comemorou a sanção do projeto de lei que garante auxílio de R$ 600 aos trabalhadores informais. O valor da renda básica emergencial, que pode chegar a R$ 1.200 por família, sofreu alterações ao longo das discussões.



Quando encaminhou o projeto ao Congresso, o governo propôs pagar R$ 200 por pessoa. Depois, os parlamentares reajustaram o auxílio em R$ 300. Por fim, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fixou o valor em R$ 600. A ajuda terá, inicialmente, três meses de duração.

“Foi muito importante o governo ter apoiado a iniciativa da Câmara de aumentar o valor e, depois, entendendo que havia espaço fiscal para um aumento de despesa ainda maior do que havíamos reajustado”, elogiou.



O relator do chamado “coronavoucher” foi o mineiro Marcelo Aro (PP-MG).