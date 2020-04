Terceira morte em Minas

Secretários estaduais deram entrevista coletiva sobre o impacto da pandemia em Minas (foto: PEDRO GONTIJO/IMPRENSA MG)

A terceira morte causada pelo novo coronavírus em Minas foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. É um homem de 44 anos, aparentemente sem histórico de doenças crônicas, que teria contraído a COVID-19 por transmissão comunitária. Segundo informe epidemiológico da SES, outras 45 mortes são investigadas, aumento de cinco em 24 horas. O número de infectados no estado subiu para 314, 39 a mais em um dia. Os casos suspeitos somam 34.018, 206 a menos que no relatório passado. A SES explica que isso se deve à exclusão de registros que estavam duplicados.

O teste laboratorial que confirmou o diagnóstico positivo para COVID-19 do paciente em Mariana foi realizado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), conforme relatório da SES. O órgão investiga se ele apresentava comorbidades como diabetes ou cardiopatia. Os dois outros pacientes vitimados pela COVID-19 eram idosos com histórico de doenças crônicas e moravam em Belo Horizonte.

A segunda vítima morreu na segunda-feira. Consta nos informes epidemiológicos do estado que o homem de 66 anos apresentava problemas do coração e diabetes mellitus. A primeira paciente vítima da doença em Minas foi uma mulher de 82, que morreu no último domingo, após passar pela UTI do Biocor Instituto, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os registros da SES apontam que ela também sofria de doença cardiovascular e diabetes mellitus, além de pneumonia crônica.

DÉFICIT DE R$ 20 BILHÕES

O secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, informou ontem que o déficit orçamentário em Minas pode chegar a mais de R$ 20 bilhões após a crise do novo coronavírus. A projeção foi feita em coletiva de imprensa. E, para lidar com a crise financeira, o governador Romeu Zema (Novo) assinou o decreto que contingencia as despesas do Executivo em 49%. Apenas a área da saúde foge do corte de verbas. Barbosa afirmou que o estado já passava por deficiência financeira desde 2018. A Lei Orçamentária Anual para 2020 começou com rombo de R$ 13,2 bilhões, mesmo antes da pandemia.

Como muitos estabelecimentos diminuíram o faturamento na quarentena, deve haver ainda impacto negativo na atividade econômica. “Temos simulações de queda de R$ 3 bilhões a R$ 7,5 bilhões somente com o impacto do coronavírus”, informou. Se somados ao déficit de R$ 13,3 milhões já existente, poderia chegar a mais de R$ 20 bilhões. Segundo ele, quase 90% da arrecadação do estado provêm de pagamento de tributos.

“O que o estado recebe, não faz poupança e todo recurso é para pagamento de suas obrigações, e mesmo assim não tem conseguido cumprir com todas”, afirmou Barbosa. Barbosa informou também que dois setores que mais geram receita para o estado foram diretamente afetados: consumo de combustível e energia elétrica. A área de telecomunicação foi um importante setor que, segundo ele, ainda não sofreu tantos impactos.

Já o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, explicou que o decreto estabelece que todas as despesas – exceto na área de saúde – sejam contingenciadas. "Isso significa que está vedada a contratação de consultorias que não seja para o combate à COVID-19, a utilização de recursos do tesouro para qualquer gasto de capital, ou seja, investimento. Estão vedados novos gastos com curso de capacitação, participação em eventos, novos contratos de imóveis”, informou. O contingenciamento permitirá redução de custo de R$ 4,3 bilhões até dezembro de 2020. "Importante ressaltar esse valor ainda é inferior à queda de arrecadação prevista de R$ 7,5 bilhões", acrescentou.

SOLUÇÕES O secretário da Fazenda informou ainda que o governo busca soluções com o Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. “O grande impacto é o não pagamento de dívida do estado com a união, que já ocorre desde 2018. Temos que tentar outros recursos para suprir”, disse. Outra preocupação do governo é com municípios que dependem de parte da arrecadação do ICMS, que também serão afetados. Para essa e outras questões, o governador Romeu Zema (Novo) criou um comitê paralelo que estuda os impactos financeiros em curto e médio prazos.

Sobre as possíveis medidas para apoiar empresários e trabalhadores, o secretário adiantou que o estado não teria condições de abrir mão do pagamento de impostos, mas medidas que podem gerar alívio de dívidas estão sendo avaliadas pela Assembleia Legislativa. “O estado vive de tributos, é necessário que a economia rode”, pontua.

SAÚDE Também em coletiva de imprensa, o secretário-geral, Mateus Simões, informou que hoje haverá reunião com chefes de poderes para discutir a crise causada pela COVID-19. Ele lembrou que o valor de R$ 500 milhões liberados pelo governo federal – referentes à mineradora Vale pelo rompimento da barragem em Brumadinho – serão para uso exclusivo da estruturação do sistema de saúde, sem permissão para pagar o funcionalismo. “A maior parte das medidas não tem diferença para o caixa de Minas e não traz alívio para as contas. Temos também R$ 88 milhões carimbados para a saúde que não podem nem sequer servir para a própria folha de pagamento da saúde”, argumenta.

O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, informou que, por causa do isolamento, foi possível retardar o pico da curva de contaminação. Ele explica que o número de casos é acompanhado com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os dados indicam os seguintes estágios: platô (ausência de casos ou poucos casos), início da mudança (quando os casos começam a acelerar), grande aceleração, manutenção e queda. “Começamos acompanhar o dia a dia da curva. Em 19 de março, identificamos o inicio de casos, sinalizando uma elevação da curva. Baseado nisso, nos reunimos com equipe técnica e optamos pelo isolamento social”, disse.

Com as ações, “tivemos um retardo e essa curva deixou de ser verticalizada”. Ainda segundo ele, o pico da curva foi retardado. “Estamos no início da curva, não começamos a acelerar”, completou. Isso significa que o pico previsto para 7 a 10 abril foi retardado para o final do mês ou início de maio.