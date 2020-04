Matheus Adler e Pedro Lovisi*

“É hora de redobrar o cuidado, não é hora de fraquejar, não é hora de relaxar. O vírus está mostrando a que veio”, alertou ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, depois de anunciar o registro de mais 40 mortes e outros 1.119 casos de COVID-19 no país em 24 horas. Agora, são 241 óbitos e 6.866 pessoas diagnosticadas oficialmente com a doença, um aumento de 19% em ambos os dados. Até terça-feira, eram 201 e 5.717, respectivamente. A grande maioria dos óbitos, na base de 90%, ocorreram com pessoas acima dos 60 anos. Ao todo, 127 pessoas enfrentavam problemas cardíacos, outras 84 tinham diabetes e 36 com enfermidades no pulmão.

Mandetta disse que a preocupação é manter o isolamento social se justifica porque o número de casos deve crescer muito nas próximas semanas, considerando-se que o Brasil está caminhado para o pico da doença, que ocorrerá entre o fim de abril e o início de maio. Ele infornmou que está tendo dificuldades para adquirir equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras, luvas e respiradores, com empresas chinesas e pediu maior atenção com os cuidados, sobretudo com pessoas que pertencem ao grupo de risco.

Para diminuir a demanda de uso dos itens, Mandetta pediu que a população redobre o esforço com o isolamento, mas negou que o Brasil esteja em lockdown, quando empresas em massa param de funcionar. “Hoje o número de casos confirmados está muito menor do que aquele que está circulando na sociedade, o que aumenta e muito a necessidade da gente ter muito mais cuidado para segurar, porque se não tivéssemos esse cuidado, provavelmente hoje teríamos espiral de casos. Não é lockdown que o Brasil fez. O Brasil fez uma diminuição da atividade, mas o Brasil não fez lockdown. Os essenciais estão trabalhando, mas precisamos redobrar o esforço. Se não fizermos isso, vamos ter problemas com materiais de EPI”, concluiu.

São Paulo segue como o estado em situação mais crítica. De 26 de fevereiro, quando o primeiro paciente foi diagnosticado, até hoje, foram 164 mortes e mais 2.981 pessoas contaminadas pelo vírus. O boletim anterior do ministério divulgava 136 óbitos e 2.339 casos. A taxa de letalidade em São Paulo é de 5,5%; 2% a mais do que a média nacional.

* Estágiário sob supervisão de Paulo Nogueira