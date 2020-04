Pacote contra o coronavírus

Deputados mineiros avaliaram proposta para enfrentar a crise da COVID-19 em Minas em sessão remota na tarde de ontem (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG/Divulgação)

Luiz Henrique Campos*

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na tarde de ontem, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 38/20, que prevê a convocação de militares da reserva para atuar no estado de calamidade pública, devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A votação da proposta foi feita remotamente, assim como na última quarta-feira (25). Setenta e cinco dos 76 deputados votaram favoravelmente à medida, tendo apenas um voto em branco. Além dessa medida, também foram aprovados os PLs 1.751/20 e o 1.752/20.

O substitutivo do PL 38/20 faz duas alterações no artigo 136 do Estatuto dos Militares de Minas Gerais, que trata especificamente dos militares da reserva, criando um novo parágrafo, o 15. Ele estabelece que, em caso de grave perturbação da ordem pública, situação de emergência ou calamidade pública, o reservista será convocado compulsoriamente, por ato do comandante-geral, para serviço ativo em sua instituição militar, nos termos de regulamentação específica.

A outra modificação no artigo acontece no parágrafo 3º, que em sua redação original não abrange a menção ao parágrafo anunciado anteriormente, a ser criado pelo PLC. Dessa forma, ele passaria a prever que o militar designado ou convocado nas hipóteses dos parágrafos 2º e 15 terá direito a gratificação labore mensal correspondente a um terço dos benefícios da inatividade. Segundo o parágrafo 2º o militar poderá ser designado para o serviço ativo, e essa designação será feita “em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a juízo do governador", respeitando regulamentação específica.

TRIBUTOS O Projeto de Lei 1.751/20 também foi aprovado na reunião de ontem. Ele autoriza o Poder Executivo a suspender e prorrogar certos prazos previstos na legislação tributária estadual, enquanto durar o período de calamidade pública decorrente a pandemia da COVID-19. Os parlamentares o aprovaram por unanimidade, com 76 votos. Já o PL 1.752/20, terceira proposta aprovada pelos deputados, altera prazos previstos na Lei 14.184, de 2002, que trata sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. Ambos os projetos – 1.751/20 e o 1752/20 – dependem da avaliação do governador Romeu Zema (Novo).

A ALMG aprovou na quarta-feira passada o decreto de calamidade pública do governo estadual. A apreciação foi feita por videoconferência, como medida de contenção do avanço do novo coronavírus, e marcou a primeira sessão remota da história do Legislativo mineiro. O estado de calamidade pública em Minas é válido até 30 de dezembro de 2020, mas precisará ser revisto em 20 de julho, quando o governador Romeu Zema terá de expor justificativa para possível prorrogação da medida.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa