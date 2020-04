Bolsonaro adota tom moderado

''Temos uma missão: salvar vidas, sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças preexistentes. Por outro, temos que combater o desemprego, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: ISAC NÓBREGA/PR)

Brasília – Depois de começar o dia distorcendo declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Gheybresus, o presidente Jair Bolsonaro baixou o tom e mudou o discurso em pronunciamento em rede nacional de TV e rádio ontem à noite. Ele admitiu a existência da pandemia pela primeira vez, disse estar preocupado com a vida e a manutenção dos empregos e que o remédio contra a pandemia de coronavírus não pode ser pior do que os efeitos da doença. Além de destacar as medidas adotadas pelo governo, ele anunciou que acertou com a indústria farmacêutica o congelamento dos preços dos medicamentos por dois meses.





A pandemia “é o maior desafio da nossa geração”, disse Bolsonaro, enfatizando, entretanto, que o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. “A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia”, afirmou.





Ele destacou políticas em defesa do emprego e da renda como a ajuda financeira aos estados e municípios (com adiamento de pagamento das dívidas), linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis e entrada de cerca de 1,2 milhão de famílias no programa Bolsa-Família. “Temos uma missão: salvar vidas, sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças preexistentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas.”





Bolsonaro agradeceu ainda os profissionais de saúde e voltou a falar da importância da colaboração de Legislativo, Executivo, Judiciário e sociedade civil para a preservação da vida e dos empregos.





OMS Pela manhã, entretanto, ao conversar com jornalistas no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro omitiu trechos do discurso do diretor-geral da OMS e usou falas dele para afirmar que Tedros disse "praticamente" que os informais "têm que trabalhar" durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. Mas, ao contrário do que Bolsonaro sugere, no entanto, Tedros não fez qualquer relação entre trabalho e medidas de isolamento. Depois da declaração de Bolsonaro, Tedros afirmou ontem à tarde que defendeu que governos adotem políticas sociais em benefício de quem ficou sem renda por causa do isolamento social, mas não pregou a redução da quarentena.





Segurança

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que não há nenhum registro ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus em presídios do país e que as medidas adotadas devem minimizar a disseminação da doença nas unidades prisionais. "Não existe nenhum motivo para um temor infundado em relação ao sistema penitenciário. Não existe nenhum caso confirmado de infectado. Recebi a notícia hoje de um preso, em Bagé (RS), que teria supostamente testado positivo. Se esse fato se confirmar, era um preso que estava em prisão domiciliar e teria sido infectado após ser hospitalizado, ou seja, não aconteceu dentro do ambiente do cárcere”.





Panelaços



Todas as regiões do país registraram panelaços durante o quarto pronunciamento de Jair Bolsonaro ontem à noite. Em BH, houve protestos em vários bairros, inclusive no tradicional edifício JK (foto), no Bairro Barro Preto. Foi o 15º dia seguido em que Bolsonaro foi alvo de gritos "fora, Bolsonaro" pelo país, principalmente nas capitais. Além de BH, foram intensos em São Paulo, Rio, Recife, Florianópolis, Goiânia, Maceió e Natal, e ainda no Distrito Federal e de cidades da Grande São Paulo.