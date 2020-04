BRASIL FECHA MARÇO COM 201 MORTES

Os ministros Sérgio Moro (Justiça), Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Braga Netto (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia) durante a nova coletiva sobre medidas de combate à pandemia de coronavírus (foto: EDU ANDRADE/FATOPRESSO/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Brasil registrou em 24 horas a maior alta no número de mortes e de casos confirmados de COVID-19. O Ministério da Saúde apontou mais 42 mortes, que saltaram de 159 para 201, mais 26%. O total de pessoas contaminadas passou de 4.579 para 5.717, mais 1.138, 24% superior ao dia anterior. A taxa de letalidade é de 3,5%. Diante do avanço da doença, o presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento em rede nacional de TV e rádio ontem à noite em tom moderado e pela primeira vez admitiu a gravidade da pandemia e não criticou o isolamento social.





São Paulo é o estado com a situação mais crítica, registrando 2.339 casos, 822 em apenas 24 horas. Já morreram 136 pessoas. No boletim de segunda-feira eram 113 óbitos. A taxa de mortalidade no estado é de 5,8%. Embora o número assuste, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a tendência é de queda, porque as secretarias estaduais e municipais aumentarão o ritmo de testes nos próximos dias, o que deve acarretar número maior de positivos não letais, "diluindo" o dado.





Apesar de letalidade menor (3,2%), o Rio de Janeiro é o segundo estado que mais preocupa. Foram 23 mortes e 708 casos de pessoas contaminadas, aumento de 5 e 41 registros, respectivamente, em comparação com o boletim anterior. Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem 275 casos e duas mortes. Na segunda-feira eram 189 e um óbito registrado. O Espírito Santo registra 84 casos e nenhuma morte.





No Nordeste, que abriga cerca de 50% das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, a situação também é crítica. A região é a segunda que mais apresenta casos no país. Ceará continua sendo o estado com mais pessoas contaminadas, com 390 casos e sete mortes. A Bahia é o segundo estado da região com mais casos, 213 pessoas contaminadas e duas mortes. Já o Piauí tem a maior taxa de letalidade (22,2%), com 18 casos e quatro mortes. Segundo Mandetta, esse número também deverá cair nos próximos dias, com o aumento da distribuição de testes para as secretarias de Saúde.





Seguindo o balanço, a Região Sul tem 672 casos e nove mortes. Quatro óbitos ocorreram no Rio Grande do Sul, que também contabiliza 274 pessoas contaminadas. O Paraná registra três mortes e 179 casos confirmados da doença. Santa Catarina tem 219 casos e duas mortes. O Distrito Federal também registra vários casos (332). No entanto, contabilizando três mortes, a taxa de letalidade é baixa e não chega a 1%. Apesar de ser a região menos populosa do país, o Centro-Oeste não é a que apresenta os menores números. Ao todo, a região tem 470 pessoas contaminadas e já registrou cinco mortes.



Isolamento



O ministro Mandetta reafirmou a recomendação de isolamento social para conter o avanço do coronavírus, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. “Vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E vamos fazer, sim, o máximo de isolamento social”, disse. Ele afirmou que a determinação vai ser reavaliada conforme a pandemia avançar, liberando a circulação caso o monitoramento da doença dê espaço para isso.





Mandetta disse que as medidas do governo serão tomadas com base em avaliação científica e sempre consultando os acadêmicos. “Temos problemas de moradia, transporte público. O Brasil vai enfrentar o seu caos social. E vamos enfrentar com as armas que temos”, disse. Mandetta citou o sambista Paulinho da Viola para recomendar parcimônia no enfrentamento da crise. “‘Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar’. Vamos passar (pela crise) na marcha certa, nem tão parado que a gente possa ser arrastado e não tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira”, disse.





Mandetta negou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha defendido o retorno imediato das pessoas ao trabalho, conforme disse Bolsonaro. Mais do que isso, Mandetta defendeu ainda "o máximo de distanciamento social" e a manutenção das quarentenas definidas pelos estados. Ao comentar o discurso do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Gheybresus, que defendeu a posição de que países mais pobres devem medidas para proteger a saúde e o emprego da população, Mandetta disse que compreende a declaração como algo que considera a "dinâmica social" de cada nação, mas sem abrir mão, em nenhum momento, do que determina a ciência. (Com agências)





*Estagiários sob supervisão de Paulo Nogueira