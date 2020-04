Mortes por epidemias cruzadas

''Já temos um sistema muito estressado. Não é uma situação confortável para as nossas unidades, que já custam a dar conta dos pacientes por coronavírus. Vamos ter um problema [dengue] agravando o outro e isso é perigoso'' - Carlos Starling, embaixador internacional da Sociedade Brasileira de Infectologia (foto: CARLOS GUILHERME/DIVULGAÇÃO)



A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou a segunda morte em Minas pela COVID-19. O informativo epidemiológico divulgado ontem aponta ainda 275 casos confirmados e 34.224 suspeitos. Houve aumento também no número de mortes em investigação em relação ao boletim do dia 30. O número praticamente dobrou, passando de 23 para 40. Não bastasse o pânico pela rápida expansão do coronavírus, Minas lida também com a disseminação de outras doenças. De acordo com boletim divulgado pela SES, subiu para três o número de mortes por dengue em todo o estado, o que obriga as autoridades de saúde a também direcionar esforços para contornar o problema em meio à pandemia de COVID -19.





A primeira morte causada pelo coronavírus em Minas foi de uma mulher de 82 anos, no último domingo, em Belo Horizonte. A segunda, confirmada ontem, é de um homem de 66 anos, morador da capital, que sofria de cardiopatia e diabetes mielitus. Ele morreu na segunda-feira. Belo Horizonte tem 163 casos confirmados, o maior número do estado, seguida por Juiz de Fora (23) e Nova Lima (20). Outros 28 municípios mineiros já tiveram casos confirmados.





A secretaria investiga se 40 mortes foram causadas pela COVID-19. “É importante frisar que os óbitos em investigação são dinâmicos e a listagem se altera diariamente, de acordo com a publicação de cada boletim. À medida que a epidemia avança é esperado que haja uma maior suspeição em relação ao coronavírus, ou seja, é esperado que haja um aumento na notificação de casos suspeitos, o que não significa dizer que de fato há um aumento dos óbitos por COVID-19. O que ocorre é a sensibilidade do sistema tendo em vista o avanço da epidemia”, pontuou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Dario Brock Ramalho.





Imunização

Segundo a SES, o total de casos prováveis de dengue nos três primeiros meses de 2020 foi de 39.842, no início do período de maior incidência da doença. Os três óbitos até então foram confirmados nos municípios de Medina (Vale do Jequitinhonha), Itinga (Vale do Mucuri) e Carneirinho (Pontal do Triângulo). Outros 18 óbitos estão sendo investigados no estado.





Ainda que as estatísticas de dengue causem preocupação à população, o número de casos teve queda significativa em relação aos três primeiros meses do ano passado, quando 130.030 pacientes foram detectados com a doença – 2010, 2013, 2016 e 2019 foram os anos em que o estado vivenciou grandes epidemias de dengue nesta década. Nesse mesmo período, os números de 2020 superam apenas os casos ocorridos em 2011 (38.273) e 2012 (30.548). Em Belo Horizonte, foram 3.303 casos confirmados.





De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a redução do índice da transmissão da doença se deve ao fato de a população estar mais imunizada. Apesar disso, a expectativa é de que haja mais pacientes nas unidades de saúde municipais e estaduais, gerando conflitos com casos de pacientes com coronavírus. Na semana passada, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou não descartar a criação de novos hospitais de campanha para os atendimentos em Minas nos casos de dengue, caso haja necessário.





“A dengue é uma doença que deve ser complicada. Junto com as prefeituras, temos a orientação de manter os cuidados com ela. Uma das funções dos hospitais específicos de campo será direcionado para este tipo de epidemia, caso ela aumente no estado. Estamos vendo este ano que há muitos casos, mas não estamos com a mesma epidemia dos anos anteriores”, afirmou Carlos Eduardo. Ele assegurou também que todo o aparelho destinado em todos os anos para o combate da doença continua inalterado, mesmo com o crescimento do coronavírus.





O governo de Minas deve inaugurar na sexta-feira o hospital de campanha montado no Expominas – com capacidade para 900 leitos – para pacientes com coronavírus, o que tende a gerar espaço para o tratamento de dengue em outros centros de saúde. O local não estava sendo usado para exposições desde que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, emitiu decreto fechando bares, restaurantes e demais pontos em virtude do coronavírus.



Superlotação



O embaixador internacional da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Starling, se preocupa com a superlotação das casas de saúde de Belo Horizonte e no interior devido à maior infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. “Já temos um sistema muito estressado. Não é uma situação confortável para as nossas unidades, que já custam a dar conta dos pacientes por coronavírus. Vamos ter um problema agravando o outro e isso é perigoso”.





A Secretaria de Saúde também divulgou o número de casos suspeitos de outras doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. A pasta recebeu 715 notificações de febre chikungunya em 2020. No boletim anterior, divulgado na semana passada, 646 casos foram registrados. Há uma morte por essa doença sendo investigada em Campo Belo, no Sul de Minas. Em relação ao zika, o estado registrou 236 casos prováveis, sendo 59 em grávidas. O último balanço mostrava que 244 pessoas contraíram a doença, sendo 26 gestantes.