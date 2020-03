Bolsonaro exalta no Facebook golpe militar de 1964

O presidente Jair Bolsonaro usou na noite desta terça-feira, 31, o Facebook para defender o golpe militar de 1964. Bolsonaro postou o texto depois do quarto pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV desde o início da crise do coronavírus, durante o qual foi alvo de panelaços pelo País.



Mais cedo, já na manhã desta terça-feira, Bolsonaro havia dito que o aniversário do golpe militar de 31 de março de 1964 é um "grande dia da liberdade".



Após iniciar a postagem desta noite escrevendo "31/Março/64, um pouco de História", o presidente publicou o registro de algumas datas relacionadas ao golpe militar: "02/abril/64: o Congresso declara vago o cargo de Presidente da República. Assume o Deputado Ranieri Mazzilli; 11/abril/64: em eleições indiretas o Congresso elege o Marechal Castelo Branco como Presidente da República, de acordo com a Constituição de 1946; 15/abril/64: assume a presidência o Marechal Castelo Branco".



Em seguida, Bolsonaro escreveu que Castelo Branco foi eleito de acordo com a Constituição e que não houve golpe em 31 de março. O presidente classificou esses dois episódios como "a verdade".



Leia a íntegra a postagem do presidente:



"- 31/Março/64, um pouco de História:



- 02/abril/64: o Congresso declara vago o cargo de Presidente da República. Assume o Deputado Ranieri Mazzilli.

- 11/abril/64: em eleições indiretas o Congresso elege o Marechal Castelo Branco como Presidente da República, de acordo com a Constituição de 1946.

- 15/abril/64: assume a presidência o Marechal Castelo Branco.



- A verdade: o Marechal foi eleito de acordo com a Constituição e não houve golpe em 31 de março."