Maia: redução de salários precisa ser decisão ajustada com os três Poderes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que vinha admitindo a possibilidade de cortar salários de políticos e servidores para destinar mais verba ao combate da covid-19, deve deixar a discussão para depois. "Fica uma posição difícil quando o ministro da Economia diz que não há necessidade de se discutir esse tema agora", disse.



No fim de semana, Paulo Guedes disse a investidores que não era favorável à proposta como forma de captar recurso para o enfrentamento à crise.



Maia voltou a dizer, no entanto, que a Câmara está aberta ao diálogo, mas "o que não deve acontecer é que só um Poder contribua. "Sem uma posição positiva e sem encaminhamento do governo com os Poderes vamos ter que esperar mais um pouquinho", disse.