Coronavírus: Zema pede apoio do Exército Brasileiro em Minas

Zema fez pronunciamento online na tarde desta terça-feira (foto: Facebook/Reprodução)

O governadoranunciou na tarde desta terça-feira o apoio dopara o combate ao coronavírus. Ele ainda defendeu adomiciliar.Em pronunciamento, Zema disse que a proposta é que os militares promovam a desinfeção - do que o governador chamou - das estações de grande aglomeração capacitando as defesa civis municipais contando com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.A data para a nova medida não foi dita por Zema no pronunciamento."Agradeço ao presidentee ao Exército Brasileiro por este grande apoio", disse o governador.Zema ainda lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus. "Me solidarizando com familiares que perderam entes queridos. minha primeira preocupação é com a vida dos mineiros. Essa é a aprioriadade que guia as nossas ações", disse.