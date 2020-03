Após decisão do Twitter, Facebook e Instagram também removem posts de Bolsonaro

Após o Twitter remover duas publicações feitas na conta do presidente Jair Bolsonaro no domingo, dia 29, o Facebook fez o mesmo nesta segunda-feira, 30. A medida também afeta publicações feitas na conta do Instagram, que pertence à empresa de Mark Zuckerberg.



Assim como no caso do Twitter, foram retiradas do ar postagens que mostravam o passeio de Bolsonaro a regiões do Distrito Federal no domingo, apesar da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, ele conversou com apoiadores e vendedores de rua e defendeu a reabertura do comércio, contrariando a orientação explícita de órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS).



O motivo para a exclusão do conteúdo é a violação das normas da rede social. "Removemos conteúdo no Facebook e Instagram que viole nossos Padrões da Comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas", informou a empresa por meio de nota.



Segundo apurou o Estadão/Broadcast Político com fontes próximas à empresa, a decisão foi feita pelo time de análise de conteúdo no exterior, que dialogou bastante com a equipe da rede social no País para entender o contexto das publicações. A remoção dos conteúdos foi feita após uma denúncia de irregularidades - algo que qualquer usuário pode fazer na rede social -, não tendo partido de uma postura proativa da empresa.