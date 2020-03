Guedes diz que economia aguenta 1 mês

''Como economista, gostaria que pudéssemos retomar a produção. Como cidadão, aí já quero ficar em casa'' - Paulo Guedes, ministro da economia (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 22/5/19)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a estimativa do governo é que a área da saúde precisa de três meses de isolamento para superar o novo coronavírus, mas ponderou que talvez o país não aguente todo esse tempo. “Como economista, gostaria que pudéssemos retomar a produção. Como cidadão, ao contrário, aí já quero ficar em casa”, disse Guedes, durante videoconferência promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).





Durante o encontro, Guedes falou também que o contágio pelo novo coronavírus está se acelerando no Brasil, com a previsão de aumento do número de casos até junho. “Do ponto de vista da saúde, o isolamento teria que ser de três meses. Do ponto de vista econômico, na medida em que (a COVID-19) sobe vertiginosamente, a atividade desaba”, avaliou Guedes.





O ministro da Economia afirmou que a economia brasileira aguenta ao menos parte do período necessário de paralisação por causa do isolamento, desde que a linha básica para entrega de itens essenciais como alimentos, suprimentos e medicamentos continue a funcionar. “Do ponto de vista da economia, a gente sabe que um mês a economia aguenta. Passou dos dois meses e meio, três meses, a economia começa a se desorganizar. Estamos esticados, espremidos”, considerou.





Recuperação Em entrevista a uma rede de TV à noite, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro Paulo Guedes tem a expectativa de que a economia brasileira se recupere da crise causada pela pandemia da COVID-19 no período de até um ano. Segundo o presidente, as medidas do governo para conter a crise podem ter o custo de até R$ 800 bilhões. “Conversei hoje com ele Paulo Guedes. As medidas tomadas podem chegar a R$ 800 bilhões. O que ele expôs para mim hoje, da possibilidade de recuperar em um ano a economia, é possível, sim”, disse Bolsonaro.