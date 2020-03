Cesta básica será escalonada em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, ontem, mais detalhes sobre a entrega de cestas básicas aos pais ou responsáveis por estudantes da rede municipal de ensino e creches parceiras nos próximos dias. Anunciada na quarta-feira, a medida foi tomada para ajudar as famílias no período em que as aulas estão suspensas por conta do isolamento social necessário para conter a pandemia do coronavírus, que causa a COVID-19. Em Belo Horizonte, há 129 pessoas com a doença.





A distribuição será escalonada. Na segunda-feira, dia 30, a prefeitura vai disponibilizar uma página na internet para que o responsável pela matrícula do aluno consulte as informações sobre a retirada das cestas: endereço da loja, dia e horário. Cada família vai receber uma cesta.





“A consulta ao sistema será feita usando o nome e o CPF do(a) responsável pela matrícula. Se a pessoa responder por mais de uma criança deverá informar a data de nascimento do(a) mais novo(a)”, explica a PBH. “A família só poderá retirar a cesta após o acesso na plataforma on-line. Na loja, o(a) responsável apresentará RG com CPF (ou um documento oficial com foto e o CPF) e assinará um recibo”, informa.





As cestas começam a ser entregues na terça em dias e locais definidos para cada responsável legal. A expectativa da prefeitura é que a distribuição seja concluída em oito dias, em 121 lojas para 142 mil famílias. O Executivo municipal afirma que vai garantir o acesso mensal a cada uma enquanto as aulas continuarem suspensas.





“É fundamental que as famílias sigam as orientações que estarão disponíveis na plataforma on-line, para que não haja tumulto. A Prefeitura destaca que os supermercados não têm informações sobre cadastro, portanto será necessário o acesso ao sistema”, informa a prefeitura. Acesse o site da PBH. https://prefeitura.pbh.gov.br/ (CS)