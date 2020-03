Produção de válvulas em MG

''O estado de Minas está atento a todas as demandas da saúde e vai produzir componentes para atender não só Minas Gerais, como o Brasil e o exterior nesta luta contra o coronavírus'' - Romeu Zema, governador do estado (foto: PEDRO GONTIJO/IMPREnSA MG)



Minas Gerais vai produzir componentes para respiradores artificiais, equipamento necessário para os pacientes mais graves da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo o governo do estado, eles serão produzidos por três emspresas de inovação em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e, além de atender à demanda do estado, serão enviados para outras partes do Brasil e do mundo.





“Sem respirador, não é possível manter pacientes com insuficiência respiratória, e esse equipamento está em falta no mercado. Um dos componentes é a válvula. Aqui em Minas Gerais, já colocamos três empresas inovadoras – a Astroscience, a Cliever e a Compass 3D – para produzir essas válvulas. As três empresas recebem investimento da Codemge, que é uma empresa do estado”, detalhou o governador Romeu Zema, do Novo, em um vídeo publicado no Instagram. “Além disso, uma dessas empresas produzirá aquela máscara translúcida que recobre toda a face dos profissionais de saúde. O estado de Minas está atento a todas as demandas da saúde e vai produzir componentes para atender não só Minas Gerais, como o Brasil e o exterior nesta luta contra o coronavírus”, pontuou Romeu Zema.





Negociações

O governo do estado divulgou mais detalhes da produção. As negociações para viabilizar a fabricação das válvulas e máscaras começaram ainda em 19 de março, quando a Codemge soube da demanda do Ministério da Saúde. As empresas mineiras têm capacidade para produzir até 1,5 milhão de válvulas.





O processo de produção será conjunto. “A Compass 3D, que tem impressoras com capacidade industrial na tecnologia SLA, fabrica as peças; a Astroscience fornece a resina utilizada na impressão, de produção própria; e a Cliever avalia os arquivos para manufatura do face shield, por meio de fabricação com filamento fundido, reduzindo o tempo de produção”, detalhou a administração estadual.