Minas já registra 205 infectados pela doença

Testes do coronavírus em Minas: 1.283 novos casos suspeitos em apenas 24 horas. Em Belo Horizonte, já são 129 registros da doença (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press)



Minas Gerais tem 205 infectados pelo novo coronavírus – 16 a mais que na sexta-feira (27). Os casos suspeitos agora são 22.974, o que significa que houve novos 1.283 casos em 24 horas. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).





Ainda não há nenhuma morte confirmada pela doença no estado. O número de óbitos em investigação caiu – eram 28 na sexta (27), contra 20 no sábado. Belo Horizonte segue líder no ranking das infecções, com 129 registros.





A capital mineira é seguida por Nova Lima, na Região Metropolitana, com 16 doentes, e Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, com 11 contaminados. Carmo do Cajuru, na Região Centro-Oeste do estado, e Guimarânia, no Alto Paranaíba, são as novidades da lista. Agora, já são 25 cidades do estado com registros de casos confirmados.





Na lista divulgada pela SES contam ainda três outros casos confirmados em que a origem da contaminação está sob investigação.





Morte em UTI pediátrica

Deu negativo para coronavírus o exame feito em um paciente que morreu na Unidade de Terapia Infantil (UTI) pediátrica do Hospital São Camilo, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada ontem. Segundo a Unimed-BH, responsável pelo hospital, não foi detectada infecção pelo vírus na vítima, que morreu na última quarta-feira, dia 25. O resultado do exame foi liberado ontem. “O paciente estava internado na UTI pediátrica do hospital com síndrome respiratória aguda grave. A cooperativa reforça que até o momento não há nenhum óbito com causa confirmada por coronavírus em sua rede própria", informa a operadora de planos de saúde. Ainda há dúvidas quanto a idade do paciente.





O Hospital São Camilo fica no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte. De acordo com a Unimed, a unidade seguiu o protocolo do Ministério da Saúde, fez a coleta do exame e o encaminhou ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas).





Confira o ranking de casos confirmados no estado





Belo Horizonte 129

Nova Lima 16

Juiz de Fora 11

Uberlândia 7

Divinópolis 5

Betim 4

Contagem 4

Sabará 3

Uberaba 3

Lagoa da Prata 2

Mariana 2

São João del-Rei 2

Sete Lagoas 2

Boa Esperança 1

Bom Despacho 1

Campo Belo 1

Campos Altos 1

Carmo do Cajuru 1

Coronel Fabriciano 1

Governador Valadares 1

Guimarânia 1

Ipatinga 1

Patrocínio 1

Poços de Caldas 1

Timóteo 1

Em investigação 3