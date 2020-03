Número de mortes no Brasil chega a 114

Isolamento social, com fechamento de comércio e de escolas, foi reforçado pelo Ministério da Saúde para segurar curva de crescimento da pandemia (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O Ministério da Saúde divulgou ontem um novo balanço sobre os casos da COVID-19 no Brasil. Segundo informações do órgão, o Brasil já registrou 3.904 casos da doença e o número de mortes subiu para 114, com taxa de letalidade de 2,8%. São Paulo concentra 1.406 casos, e o Rio, 558. Todos os estados registraram casos da doença e 10 apresentaram mortes: Amazonas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.





O Sudeste concentra o maior número de óbitos (97). Minas Gerais tem 205 pacientes infectados e nenhuma vítima de morte, até o momento. Do total de óbitos, 91 tinham mais de 60 anos, seis tinham entre 40 e 59 anos, quatro entre 20 e 39 anos, e 13 abaixo de 20 anos. No total, 84% dos casos apresentam pelo menos um fator de risco, sendo que a maior parte das vítimas tinham alguma cardiopatia ou diabetes.





Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, até as 15h havia 569 pessoas internadas com confirmação para COVID-19 no país. Os números consideram as pessoas cujos resultados dos testes já foram apresentados e testaram positivo. O número divulgado não considera os casos suspeitos. Este é o segundo maior aumento diário de casos confirmados no Brasil até agora. Na sexta (27), foram 503 novos casos.





A perspectiva do Ministério da Saúde para o próximo mês é de que a epidemia aumente no Brasil, uma vez que o país está no início da curva de crescimento pela qual outras nações já estão passando, como Estados Unidos, Itália e Espanha.





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, incentivou ontem que as pessoas fiquem em casa e que se mantenha a redução da circulação de pessoas. Disse que “não é hora de carreatas”. As falas contrariam o que tem sido dito pelo presidente Bolsonaro, que prega o chamado “isolamento vertical” – mantendo em casa apenas os idosos e pessoas com doenças crônicas.





Ao falar sobre a necessidade de equipar os profissionais da Saúde, Mandetta explicou sobre as dificuldades de compra, uma vez que a China, por exemplo, não estava vendendo os equipamentos de proteção individual (EPIs) produzidos por lá. "Mais uma razão para ficar em casa, parado, até que a gente consiga colocar os equipamentos nas mãos dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando, todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa", disse.





Ele explicou que a redução do número de pessoas nas ruas, reduz chances, por exemplo, de acidentes de trânsito, responsável por um número grande de traumas. Com isso, segundo ele, faz com que mais leitos fiquem desocupados para atender pacientes com COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. O ministro diz ter informações de que há lugares com queda de até 50% da taxa de ocupação, o que abre espaço para pessoas infectadas pelo coronavírus.





Durante seu pronunciamento na apresentação dos dados, o ministro da Saúde voltou a reafirmar que não tem coronavírus. Ele afirmou que faz o teste com frequência e até agora todos deram negativo.



Rio de Janeiro



O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), anunciou ontem a prorrogação do isolamento social no estado por 15 dias, a partir de amanhã, dia 30, ante a pandemia de coronavírus. “Não serei responsável pela morte de milhares de pessoas”, afirmou em uma transmissão ao vivo pelo Facebook. O governo não descarta estender a medida além do dia 6 de abril. Acompanhado do secretário de Estado de Saúde do Rio, Edmar Santos, Witzel anunciou o decreto e pediu que a população continue em casa e mantenha o distanciamento social, citando a explosão de mortes na Espanha e na Itália, além da manutenção das medidas restritivas nos Estados Unidos. "Daqui para frente, se não mantivermos as restrições que o mundo inteiro adotou, nós teremos graves problemas pra poder salvar a sua vida", afirmou.





Witzel afirmou que está ciente das "dificuldades dos empresários" e da população que está sem trabalhar, mas citou o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga para defender a continuidade das medidas. "Uma economia doente é uma economia improdutiva", disse.





O secretário Edmar Santos ressaltou ainda a recessão que a Itália enfrenta após uma campanha publicitária do governo contra o isolamento. "O prejuízo lá, o desemprego e a fome, estão muito maiores do que se eles tivessem coragem de no primeiro momento acreditar no vírus e controlar a epidemia", afirmou. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, Witzel criticou orientações de corte do isolamento social. "Aquele que diz que não é para ficar em casa vai ser responsabilizado, porque nós estamos na contramão do mundo. Falar para as pessoas irem pra rua hoje é criminoso", afirmou.





Sem isolamento social, doença sairia de controle

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) estima que, sem o isolamento social, cerca de 70% da população da capital teria contato com o coronavírus. No entanto, os decretos adotados pelo governo do Distrito Federal (GDF) já mostram resultados na contenção da COVID-19.





O Núcleo de Altos Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento e o Laboratório de Dinâmica de Doenças realizaram um trabalho que mostra as projeções futuras do vírus no DF, para evitar cenários ainda mais negativos do que o atual. As conclusões mostram o tamanho do problema e as maneiras de combate.





Um dos pesquisadores do grupo é Walter Ramalho, epidemiologista e professor da UnB. Ele explica que o núcleo envolve cientistas, doutores, estudantes de mestrado e doutorado. “Nós, assim como todo o planeta, fomos surpreendidos pela pandemia. Então, começamos esforços para construir parâmetros que possam ser utilizados pelas autoridades públicas para orientar as tomadas de decisões neste momento crítico”, diz.





Os envolvidos analisaram países que já passaram pelos períodos mais críticos da doença, utilizando artigos científicos internacionais e parâmetros matemáticos de disseminação da COVID-19. “Percebemos que o novo coronavírus tem um potencial de transmissão grande. Cada contaminado infecta outras 2,7 pessoas, em média. É um potencial maior do que o do H1N1, por exemplo”, detalha.





A letalidade do vírus é considerada baixa, mas a velocidade de disseminação preocupa. “Ela é rápida e pode levar o sistema de saúde a uma saturação imediata, principalmente em relação aos leitos normais e de UTI. Isso pode elevar o número de pacientes severos e críticos, aumentando o número de óbitos”, ressalta.





O estudo mostra que o índice de falecimentos provocados pela doença é de 2%, e que a capital poderia ter 7 mil mortes em 156 dias, em um cenário sem intervenções. Os pesquisadores ainda lembram que nem todos os contaminados vão apresentar sintomas ou precisar de internações, e que já é possível ver impactos positivos da luta contra o coronavírus no DF.





Ações adequadas

O Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a impor decretos de fechamento de escolas e estabelecimentos para o isolamento social da população. A medida gerou críticas de parte dos moradores da capital e divergências com outros governos. Mas, segundo análises do grupo da UnB, as ações foram adequadas. “Temos apenas nove casos de transmissão comunitária da doença, do total de mais de 200 contaminações. Isso mostra que é possível afirmar, mesmo que de modo preliminar, que as ações trouxeram grande impacto ao DF”, afirma o professor. (Alan Rios)