''Medidas piores do que vírus''

Campanha

Apoiadores de Bolsonaro fizeram carreata na orla em Camboriú (SC) (foto: TWITTER/REPRODUÇAo)

Cobrança de indenização aos trabalhadores

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender ontem o fim do isolamento e a criticar governadores. “Infelizmente algumas mortes terão, paciência, acontece, e vamos tocar o barco. As consequências, depois dessas medidas equivocadas, vão ser muito mais danosas do que o próprio vírus”, disse. Ele afirmou que a população tem de retomar o trabalho. “O brasileiro quer trabalhar, esse negócio de confinamento aí tem que acabar, temos que voltar às nossas rotinas. Deixem os pais, os velhinhos, os avós em casa e vamos trabalhar. Algumas mortes terão, mas acontece, paciência”.A estratégia do Planalto vai na contramão do esforço mundial para o combate à propagação da doença e levou o governo federal a um embate com governadores dos estados. O presidente afirmou que as pessoas correm o risco de perder o emprego se o período de isolamento social for prolongado, porque a economia já está parando. “O que vai acontecer com o Brasil? Vão quebrar o Brasil por causa do vírus”, disse ele em entrevisa à TV Bandeirantes.Bolsonaro afirmou, ainda, que está havendo “verdadeiro alarmismo” de autoridades que incentivam o isolamento social sem prazo para terminar. “Não podemos agir irresponsavelmente”, insistiu ele, ao afirmar que há pessoas que querem se “esconder” atrás do vírus. “Tá errado esse método do confinamento, mas os governadores têm liberdade para fazer isso aí. Tá faltando bom senso por parte de algumas autoridades do Executivo estaduais e municipais”, afirmou.O governo federal prepara campanha publicitária com o slogan "O Brasil não pode parar". No vídeo, a volta ao trabalho é estimulada, contrariando orientações de autoridades médicas e sanitárias e de outros líderes do mundo inteiro. A peça foi distribuída, em forma de teste, para as redes bolsonaristas nas quais categorias como a dos autônomos e mesmo a dos profissionais da saúde são mostradas como interessadas de voltar ao trabalho normal. Uma publicação com a hasgtag #OBrasilNãoPodeParar diz que são raros os casos de mortes do coronavírus entre jovens e adultos e que, por isso, somente idosos e integrantes de grupos de risco devem ficar em casa.A página da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), cujo chefe, Fabio Wajngarten, testou positivo para o vírus, divulgou a hashtag da campanha. Além disso, o próprio presidente postou em sua conta em rede social o vídeo de uma carreata realizada em Camburiú (SC) contrária ao isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela maioria dos governos que lidam com a pandemia.A ofensiva mostra que Bolsonaro colocou todas suas fichas na hipótese de que a pandemia, que já matou 77 brasileiros desde o primeiro caso registrado há um mês, terá impacto reduzido sobre a saúde pública. Desde a emergência da questão sanitária, o presidente tem sistematicamente negado a gravidade da infecção pelo vírus que causa a COVID-19.São Paulo é a unidade da federação em que as medidas de isolamento social recomendadas pela OMS estão sendo aplicadas de forma mais rígida, ainda que graduais para tentar evitar um colapso econômico. O estado concentra 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Os 46 milhões de paulistas estão sob quarentena desde terça-feira, e a medida deve evoluir para o isolamento total da população neste momento de expansão do contágio.Na quinta-feira, se multiplicaram os apelos virtuais para carreatas em favor da ideia bolsonarista de que o Brasil deveria voltar à atividade, embora as quarentenas ainda sejam restritas a alguns estados, comSão Paulo à frente. Muitas convocações estão sendo feitas para a segunda-feira que vem, véspera do aniversário de 56 anos do golpe militar de 1964, defendido por Bolsonaro.



O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que prefeitos e governadores que decretaram fechamento do comércio por causa da pandemia da COVID-19 terão que pagar indenização ao trabalhador por paralisação. Na CLT há um artigo que sugere a cobrança da autoridade que determina o fechamento do estabelecimento, mas não há precedentes de como essa norma é aplicada em cenário de pandemia. Segundo Luiz Antonio dos Santos, sócio da área trabalhista do Veirano Advogados, a aplicação da medida não é tão simples como sugere Bolsonaro.



“Mesmo que a empresa apresente um processo para confirmar a responsabilidade da administração pública no fechamento e o prejuízo do estabelecimento, não é claro de como o pagamento se dará. Quem paga a conta é o governo municipal ou estadual? “, diz.



Até o momento, a possibilidade de pagamento não está confirmada. “A Justiça do Trabalho terá de intervir e afirmar se o entendimento de Jair Bolsonaro sobre a lei está correto”, afirma Santos.



O estado de São Paulo, governado por João Doria, por exemplo, segue em estado de calamidade pública, com o fechamento de estabelecimentos de diversos setores comerciais.