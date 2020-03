Dinheiro recuperado na Calvário garante 15 respiradores a hospitais da Paraíba

A força-tarefa responsável pela Operação Calvário entregou na tarde desta quarta-feira, 25, quinze respiradores pulmonares à rede de saúde pública do Paraíba para o combate ao novo coronavírus. Os equipamentos, avaliados em R$ 825 mil foram adquiridos com recursos recuperados no âmbito da investigação sobre desvios na Saúde e na Educação do Estado.



A força-tarefa é formada pela Polícia Federal, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba, pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério Público Federal.



Desencadeada inicialmente em dezembro de 2018, a Operação Calvário investiga uma quadrilha que teria praticado os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos em contratos firmados com unidades de saúde e educação do Estado que, somados, ultrapassam R$ 1 bilhão.



Uma das mais recentes fases da investigação, mirou o ex-governador do Estado, Ricardo Coutinho, que chegou a ser preso no fim de 2019, acusado de ser o chefe de organização criminosa que desviou R$ 134,2 milhões em recursos da Educação e da Saúde do Estado.