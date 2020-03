MORTES AUMENTAM 36% EM UM DIA

Estádio do Pacaembu, em São Paulo, abrigará hospital de campanha com 202 leitos (foto: MISTER SHADOW/ASI/ESTADAO CONTEUDO SP)

Dúvidas virtuais

O Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus em 26 de fevereiro. Ontem, o número de testes positivos chegou a 2.915, com 77 óbitos — aumento de 36% em comparação ao boletim anterior. Quando completou um mês do primeiro registro, em 31 de janeiro, a Itália havia registrado 1.694 casos e 59 óbitos. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, disse, entretanto, que ainda não é possível traçar paralelos entre os países. Segundo ele, a evolução diária do número de casos está dentro dos parâmetros traçados pela pasta. Outro problema para a saúde pública do país são as epidemias dengue e gripe influenza coincidindo com a COVID-19.“Começamos de uma forma menos lenta do que a Itália, mas, em compensação, eles tiveram um crescimento abrupto. Esperamos que isso não aconteça aqui. Temos alguns casos a mais que a Itália, mas pode ser que, daqui a uma semana, a gente esteja em situação melhor. Temos a expectativa de não ter o mesmo número de óbitos proporcionais à população”, explicou.João Gabbardo apontou dois pontos que, na visão do Ministério da Saúde, afastam as possibilidades de comparar os cenários vividos por Brasil e Itália. O primeiro deles é a média de idade da população. “Isso, seguramente, impacta no número de pessoas que têm a doença em sua forma mais grave e, por consequência, utilizam mais os equipamentos hospitalares”, explicou, em referência ao alto número de idosos residentes no país europeu. “Temos, pelo menos, três vezes mais leitos de UTI em números proporcionais à população. Apenas São Paulo tem mais leitos que toda a Itália”, completou.O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, por sua vez, destacou o período de atenção máxima enfrentado pela saúde pública no país. De acordo com Wanderson, o Brasil enfrenta, além do coronavírus, as epidemias de dengue e gripe.DETALHAMENTO Até a última terça-feira, apenas Rio de Janeiro e São Paulo registravam mortes por causa da COVID-19. Mas, 24 horas depois, o Ministério da Saúde já confirmava óbitos no Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul, deixando apenas a Região Centro-Oeste fora da lista de mortos. Ontem, porém, uma morte foi confirmada no estado de Goiás.Segundo o boletim, São Paulo segue como o estado em situação mais crítica, com 1.052 casos e 58 mortes. Na quarta-feira, 48 pessoas já haviam morrido por causa da doença e 862 estavam contaminadas. O avanço acelerado da doença no estado transformou o estádio do Pacaembu, na Zona Sul, em hospital de campanha para abrigar 202 leitos de pacientes com a COVID-19. O Hospital Albert Einstein vai assumir a gestão e contratar 1.426 profissionais de saúde na capital por tempo determinado. No Rio de Janeiro, segundo estado que mais contabiliza casos, tem 421 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, além de nove mortes.A letalidade da COVID-19 está em, aproximadamente, 2,6%, aponta o Ministério da Saúde. João Gabbardo, contudo, ressaltou que não é possível prever o contexto a ser enfrentado pelo Brasil no próximo mês. “Temos cenários, mas não vamos projetar o número de casos e óbitos. Se começarmos a ampliar enormemente o número de testes, vamos ter um crescimento grande número de casos”, explicou.O Sudeste ainda é a que apresenta o maior número de infecções, registrando 1.665, 1.208 casos a mais do que o Nordeste, segunda região que mais tem casos. Minas tem 153 (no último boletim registrava 133), e o Espírito Santo segue com 39. O Nordeste já tem 457 pessoas contaminadas, 15,7% do total registrado no país. O estado mais crítico de lá segue sendo o Ceará, com 235 casos e três mortes. Seguindo a lista, a Região Sul, tem 392 casos e duas mortes. O Centro-Oeste, apesar de ser a região menos populosa do Brasil, não é a que aparece com menor número. Por lá já foram registrados 275 casos, contra 126 na Região Norte.O Ministério da Saúde anunciou que, por meio de um número de telefone, os cidadãos vão poder sanar dúvidas sobre os sintomas da doença, as formas de transmissão e o isolamento social. O número vai atuar, também, no combate às fake news. Para ter acesso às informações, basta adicionar, na agenda de contatos, o número (61) 9938 0031 pelo WhatsApp. A pasta divulgou ainda um site onde é possível acompanhar a evolução da doença no país.De acordo com o endereço www. covid.saude.gov.br, o maior número de casos está entre os brasileiros de 60 a 70 anos. As mortes, em sua maioria, se concentram na faixa etária que vai dos 80 aos 90 anos. Os homens são 58% das confirmações e 68% das mortes. De acordo com os dados, a faixa etária de 60 a 70 anos é a que apresenta o maior número de casos. Já a faixa etária entre 80 e 90 é a que mais registrou óbitos. Além disso, 58% dos casos confirmados são homens; em relação às mortes, esse número aumenta para 68%. Ainda segundo a plataforma, das 391 pessoas internadas por conta do coronavírus, 341 estão em estado grave.Brasil ItáliaMortes 77 59Casos 2.915 1.694