Homens jovens são maioria dos casos no estado

Minas Gerais registrou mais 20 casos confirmados de coronavírus em apenas 24 horas e o número de infectados chegou a 153 em todo o estado, onde há 17.409 pessoas sob investigação. Em Belo Horizonte, há 96 infectados – seis a mais desde quarta-feira, segundo informações da Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES/MG), divulgadas na manhã de ontem. Não há registro de mortes. O boletim da SES/MG não diz se há óbitos investigados para a doença. Ainda de acordo com a SES, o maior número de doentes são homens e pessoas entre 20 anos e 59 anos.

Em relação ao último balanço, a alta de infecções é de 15%. Na quarta, eram 133 contaminados, contra os 153 contabilizados ontem. A curva de novos diagnósticos positivos voltou a subir no estado após leve queda nos dias 24 e 25. Foram duas dezenas de casos registrados em 24 horas, contra três novas infecções diárias nos dois informes epidemiológicos anteriores. O salto no total de casos investigados é outro dado surpreendente: 3.100 novas suspeitas em comparação com o relatório anterior, que contabilizava 14.227 investigações.

Segundo o documento da SES/MG, a maioria dos infectados homens, que representam 58,82% do total, contra 41,17% de mulheres. Eles são 90 e elas 63 com o coronavírus. Já a faixa etária com o maior número de doentes é a que vai de 20 a 59 anos. Entre essas idades estão 83,66% dos infectados no estado, ou 128 casos. Já os pacientes com idade entre 60 e 79 anos representam 15,7% do total, com 24 confirmados. Entre os infectatos há ainda um bebê com menos de um ano. Nenhum adolescente ou maior de 80 anos contraiu o vírus até o momento.

Perfil geográfico Ainda de acordo com o levantamento, a grande maioria dos casos de COVID-19 em Minas continua concentrada em Belo Horizonte – 96 casos reportados. A segunda posição do ranking é ocupada pelo município de Nova Lima, na Região Metropolitana, com 11 infectados. A cidade é seguida por Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, com 8 casos, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 7 registros.

Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Boa Esperança, no Sul de Minas, relataram suas primeiras infecções ontem. Até o momento, 21 cidades mineiras relataram registros da doença. A Região Metropolitana de Belo Horizonte detém o maior número de cidades com registro da COVID-19 -– cinco, no total. Acompanhando a RMBH, vêm o Vale do Rio Doce (5 municípios), Região Centro-Oeste (3), Triângulo Mineiro (2), Região Central (1) e Alto Paranaíba).





Morte de criança em BH é investigada





Morreu ontem uma criança com suspeita de infecção pelo novo coronavírus em Belo Horizonte. A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, no Bairro Floresta, Região Leste da capital mineira. Segundo a Unimed-BH, que administra o hospital, o paciente enfrentava um quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Há suspeita de que a complicação tenha ocorrido por causa da COVID-19.

O hospital, de acordo com a Unimed, seguiu o protocolo do Ministério da Saúde, fez a coleta do exame da criança e encaminhou ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas). Ainda não há resultado para o exame. Se o diagnóstico for confirmado, essa será a primeira vida perdida pela doença computada em Minas Gerais.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Secretaria Municipal de Saúde para obter um posicionamento, mas a pasta informou que os esclarecimentos devem ser dados pela Secretaria de Estado de Saúde.

Consultada sobre os resultados dos exames realizados pelo Cievs-Minas, a pasta estadual informou que não havia registro de nenhum óbito para a COVID-19 em Minas Gerais até a noite de ontem.





BH recebe 100 mil doses de vacina





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que vai receber 100 mil doses da vacina contra gripe hoje. A Secretaria Municipal de Saúde prometeu repassar, "o mais rápido possível", os imunizadores para os pontos da Campanha de Vacinação contra a Gripe, afirma a PBH.

Na última segunda-feira, BH recebeu cerca de 215 mil doses na primeira remessa de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde. Entretanto, ontem, alguns Centros de Saúde e farmácias da capital estavam sem estoque. “Com o aumento da procura da vacina, em algumas unidades de saúde e postos extras, podem ocorrer faltas pontuais”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas (1.001.192) brasileiros vão ser vacinados na campanha. É esperado que 400 mil idosos e trabalhadores da saúde sejam imunizados nesta primeira fase, que começou na segunda-feira.





Araújo Idosos que optarem pela vacinação contra a gripe na Drogaria Araujo serão atendidos por ordem de chegada. Como houve sobrecarga do sistema, a empresa aboliu ontem a marcação on-line. Dessa forma, o arranjo da fila será por meio de senhas distribuídas na entrada das farmácias do grupo. A nova organização será válida a partir de hoje nas lojas participantes da campanha de vacinação contra a gripe. Para os idosos com dificuldade de locomoção, a vacinação por drive-thru continua.





