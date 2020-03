Zema não endossa críticas

O governador Romeu Zema (Novo) abriu dissidência sobre as criticas de outros governadores ao presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Em carta a Bolsonaro, Zema não endossou trecho do documento “que cita o presidente”. No documento, há um pedido para que Bolsonaro “tenha serenidade e some forças com os governadores na luta contra a crise do coronavírus e seus impactos hu- manitários e econômicos. Os governadores entendem que este momento exige a participação dos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, da sociedade civil e dos meios de comunicação”.



Por meio de sua assessoria de imprensa, Zema, que desde antes da crise já era o único governador aliado do presidente no Sudeste, listou as prioridades do governo de Minas neste momento de crise. O recebimento de atrasados do repasse da Lei Kandir está em primeiro lugar da lista. Em agosto do ano passado, o governo de Minas entrou com ação no Supremo Tribuna Federal (STF) para receber R$ 135 bilhões em valores corrigidos naquela época.



Zema também enumera como prioridade a aprovação, no Congresso Nacional, do Projeto de Lei Complementar 149/2019, que ficou conhecido como Plano Mansueto, em referência ao secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. O governador defende esse projeto de lei “de modo a promover o efetivo equilíbrio fiscal dos entes federados”. Ou seja, estados e municípios.



A proposta de Masueto é um programa temporário de pagamento para que estados e municípios tenham acesso a empréstimos com garantias da União, desde que façam um ajuste fiscal para recuperar suas finanças. Entre as propostas mais duras do ajuste fiscal estão a venda de estatais e enxugamento da máquina pública (servidores, salários e serviços).



Diante dessa avaliação, Zema disse que não poderia endossar a primeira versão da carta dos governadores, com críticas a Bolsonaro. Ele não apoiou, juntamente com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que não participou da reunião, por meio de videoconferência -, seus colegas que governam os demais estados da federação na avaliação negativa do comportamento do presidente no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.