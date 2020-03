Expominas será unidade de saúde

Um dos principais locais de exposições em Belo Horizonte, o Expominas começou a ser reestruturado ontempara ser transformado em hospital de campanha no tratamento de pacientes infectados durante o período de pandemia do coronavírus (COVID-19). A previsão é que as obras durem uma semana. Pelo menos 60 toneladas de equipamentos serão usadas na adaptação de toda a estrutura, que conta com 18 mil metros quadrados. Cinco caminhões tiveram acesso ao local para descarregar os materiais, auxiliados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar – todos usavam máscaras.

A ideia do governo de Minas é que sejam instalados nos dois galpões 900 leitos com respiradores, desafogando, assim, outros hospitais da região que possam estar superlotados com o aumento exponencial da doença. Com a instalação de leitos adicionais, o governador entende que o estado estará preparado para o maior estágio de infectados pelo coronavírus

Localizado na Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, o Expominas paralisou suas atividades desde que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) instaurou decreto municipal proibindo o funcionamento de bares, restaurantes, casas de shows e eventos noturnos para evitar aglomerações na capital. No início da semana, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o secretário de estado de saúde, Carlos Eduardo Amaral, aprovaram as estruturas do local para improvisar o hospital de campanha.

“Nosso foco inicial é salvar vidas. A doença nos exige cada vez mais recursos e esforços. Como o Expomimas está com a sua atividade interrompida, vamos aproveitar o galpão climatizado e um pé-direito adequado para darmos início à construção do hospital de campanha. Além disso, ainda temos a previsão de ofertarmos mais 100 leitos de alta complexidade em uma área anexa”, afirmou Zema.

No novo espaço, a Secretaria Estadual de Saúde do estado (SES-MG) prevê que 800 leitos sejam disponibilizados para pacientes mais graves. Os outros 100 serão para os casos simples da COVID-19. De acordo com Zema, parte dos recursos destinados à construção do hospital de campanha virá da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), que antes investiria uma quantia em patrocínios de feiras no próprio Expominas, cancelados por causa do coronavírus.

Além do Expominas, a Secretaria de Saúde usará estruturas no interior de Minas para socorrer as vítimas da pandemia. Cidades como Juiz de Fora, Uberlândia, Divinópolis e Barbacena estão no radar para que também sejam transformados em hospitais de campanha.