Auxílio de R$ 600 para trabalhador informal

A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite projeto que concede auxílio mensal de R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos e de baixa renda durante a pandemia de COVID-19. O projeto agora vai para o Senado. Pela proposta, terá direito quem não tem emprego formal, renda de até R$ 522 e não recebe benefício do governo.



Ao defender o auxílio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, baixou o tom e voltou a pedir conciliação entre os poderes da República em coletiva de imprensa ontem, na qual também anunciou que o valor do auxílio mensal seria elevado de R$ 200 para R$ 500. No fim da tarde de ontem, entretanto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo aumentou o auxílio para R$ 600, conforme faria o relator do projeto, o deputado Marcelo Aro (PP-MG).



O deputado destacou, porém, que a liderança do Executivo é fundamental no combate à crise na saúde e na economia provocada pela pandemia de coronavírus. Maia disse que não descarta a possibilidade de um isolamento dos idosos, mas destacou que o presidente Jair Bolsonaro precisa mandar um projeto e levar em conta toda uma preparação que exige, no momento, o isolamento de toda a sociedade.



O parlamentar também afirmou que as pautas para garantir a renda dos mais vulneráveis, o salário dos trabalhadores e a saúde das micro, pequenas e médias empresas está atrasado, e que os deputados podem continuar buscando soluções, mas só o governo, com um pacote, pode dar o direcionamento correto e produzir os efeitos necessários para que o país passe pelo esgotamento do sistema de saúde, e pela paralisação da economia , fatalmente, nos próximos 60 dias. Na quarta-feira, Maia foi mais incisivo e criticou o presidente por fazer afirmações no pronunciamento a respeito de isolamento exclusivo de idosos sem, no entanto, apresentar um projeto de lei ou uma solução para o problema.



Maia começou a entrevista falando sobre o projeto que prevê uma renda mensal para os trabalhadores informais. Os deputados chegaram a um valor de R$ 500. São R$ 300 a mais do que o previsto inicialmente pelo governo. “A nossa intenção é que a gente possa tratar de todos os segmentos da sociedade. Na área do emprego formal, do trabalhador, estamos atrasados no que precisa ser feito. Dos vulneráveis também. Temos que compreender que se precisamos garantir o isolamento das famílias, é preciso dar previsibilidade e renda para passar pelos próximos 30 dias e, a cada semana avaliar os impactos na saúde pública”, afirmou.



“O que a gente tem entendido é que a proposta que o governo fez é pequena em relação ao que a população brasileira precisa. O governo ainda trabalha com a questão do impacto fiscal, que não é o mais importante. O mais importante é segregar as decisões para 2020, pois não serão permanentes, e a realidade de 2021 será outra. Temos que gerar as condições mínimas para o brasileiro se manter e obedecer às determinações da OMS e do Ministério da Saúde, que é o isolamento”, destacou.



Vulneráveis



Maia também afirmou que é preciso procurar uma solução para os aluguéis de pequenas e médias empresas, que correm o risco de serem despejadas em poucas semanas. E voltou a falar na população mais pobre, afirmando que R$ 10 bilhões destinados a essa parcela da população não atrapalhará o governo. “Os que estão na vulnerabilidade vivem um ambiente com mais pessoas, com mais dificuldade no isolamento. Não são R$ 5 bi ou R$ 10 bi que vão fazer diferença. Em 2008, o Brasil garantiu que os bancos não quebrassem. Não foi garantia pequena. Não é possível que a gente não possa garantir aos trabalhadores informais, aos que estão no Bolsa Família, garantir renda por três meses, e avaliar o que vai mudando no cenário semana a semana.”



“É um cenário de guerra. Nesse PL se organiza, também, a questão do BPC para este ano. No próximo ano tem uma outra lei para o BPC, com impacto de R$ 20 bi. Estse ano, gera uma despesa menor e temos que aplicar os recursos também na sociedade”, disse Maia.